Своя път във визуалното изкуство представят в изложба четирима творци от фамилията Йорданови в Ямбол

Скулптурни и живописни творби ще представят в колективна изложба баща и син, майка и дъщеря от артистичната фамилия Йорданови в Ямбол. За събитието съобщи в социалните мрежи скулпторът Петко Йорданов. Произведения на четиримата ще бъдат експонирани на 2 септември в Художествена галерия (ХГ) „Жорж Папазов“ в Ямбол.

Петко Йорданов е утвърдено име в пластичното изкуство. Негови творби са собственост на редица галерии и частни колекции. Автор е на пластичните знаци на различните видове награди, с които Община Ямбол удостоява личности и институции за принос в развитието на града. Негови скулптурни фигури, бюст–паметници и барелефи са експонирани в различни градове в страната и чужбина.

Сред последните творби на Петко Йорданов е паметникът на датския писател Ханс Кристиан Андерсен, открит на 12 август в Свети Влас в присъствието на посланика на Кралство Дания у нас Флеминг Стендер. Отново в курортния град миналата година беше открит барелеф на Адам Мицкевич, също негово дело. Ямболският скулптор е автор и на паметните плочи на оперната певица Елена Николай в Генуа и на българския художник Николай Дюлгеров в Торино, Италия.

Синът в семейството – Борис Йорданов, следва стъпките на баща си в скулптурата, но изгражда собствен почерк. Работи както малка пластика, така и артистични инсталации за открити пространства.

Дамите в семейството – Диана Йорданова и дъщерята Силвия Йорданова, ще се представят в изложбата с живописни творби.

В това семейство всеки е намерил своя път във визуалното изкуство и от десетилетия работи по собствените си изразни средства, теми и визуални метафори, обобщава в поканата за събитието скулпторът Петко Йорданов.

Колективната изложба е първото събитие в централната ямболска галерия за новия творчески сезон. През юни в залите на ХГ „Жорж Папазов” бяха наредени три експозиции по повод празника на града. Представени бяха 20-ата традиционна изложба „Светлината“, творби художествено стъкло на Иван Ламбров и представителна изложба с картини и произведения на декоративното изкуство от фонда на галерията.