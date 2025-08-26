Подробно търсене

Албум с обновени с помощта на изкуствен интелект песни на Владимир Висоцки ще излезе през октомври

Елена Христова
Владимир Висоцки (в центъра) по време на гастролите на московския театър "Таганка" на българска сцена през 1975 г. Снимка:Пресфото-БТА, Живко Ангелов/архив
Москва ,  
26.08.2025 13:09
 (БТА)
Албумът "Высоцкий. Высота" („Висоцки. Височина“), който ще включва песни на Владимир Висоцки с обновени аранжименти и с гласа на изпълнителя, възстановен с помощта на изкуствен интелект, ще бъде представен на 2 октомври, съобщи  компания "Цифровые легенды".

"На 2 октомври 2025 г. компанията "Цифровые легенды" ще представи музикалния албум на Владимир Высоцкий "Высоцкий. Высота". Издаването му е посветено на премиерата на едноименното шоу, което ще се състои на 24 октомври в московската Live Arena". Висоцки ще "излезе" на сцената под формата на цифров аватар", се посочва в прессъобщението на компанията.

В създаването на албума са участвали известни руски музиканти, които придават ново звучене на песните на Висоцки. Сред тях са Антон Беляев, Андрей Тимонин и Павел Дугин. 

От компания "Цифровые легенды" отбелязват,  че ключовата особеност на албума е, че песните ще бъдат изпълнени както с гласа на самия Висоцки, възстановен с помощта на изкуствен интелект за съвременно качество на звука, така и от известни съвременни изпълнители като  
Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Леонид Агутин и Сергей Безруков. 

В записите е участвал и оркестърът на Гаранян, с който Висоцки си е сътрудничил многократно. Албумът включва 15 песни, сред които "Я не люблю", "Охота на волков", "На Большом Каретном", "Здесь лапы у елей" и "Кони привередливые".

"При подготовката на албума ние се отнесохме към наследството на Владимир Висоцки със същото благоговение, с което реставраторите се отнасят към платна на великите майстори. Благодарение на албума феновете отново ще чуят гласа му с идеално качество. Това не е просто преиздаване на класика, а възкресяване на наследството за новото поколение", каза генералният продуцент на шоуто "Высоцкий. Высота" и генерален директор на компания
"Цифровые легенды" Александър Мамонов.

Албумът ще бъде достъпен на всички музикални стрийминг услуги, а също така ще има лимитирано издание на винил. 

