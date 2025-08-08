Джаз ще огласи сцената на „Лято Арт“ в Шумен в последната вечер от инициативата, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.

Талантливите музиканти Венцислав Благоев (тромпет), Невилиян Гимижев (кларинет и саксофон) и Димитър Благоев (китара и банджо) ще зарадват публиката с изпълнения на живо. Артистите са подготвили и специални изненади за най-малките гости на събитието, което ще се състои тази вечер в градинката пред НЧ „Добри Войников – 1856“.

В програмата са включени диксиленд, класически джаз стандарти и импровизации, с които ще бъде закрито тазгодишното издание на „Лято Арт“. Инициативата се организира от Сдружение с нестопанска цел „Клуб култура за Шумен“, с подкрепата на Община Шумен, Народно читалище „Добри Войников – 1856“, народните представители Айлин Пехливанова и Любомир Христов, общинския съветник Владимир Йолов, както и местни бизнесмени.

Както БТА съобщи, актьорът Робин Кафалиев се включи в програмата на „Лято Арт“ вчера. В първата вечер на инициативата се включиха Виктория Стефанова (вокал и флейта), Тодор Янков (китара) и поетесата Анна Лазарова. Във втория ден на инициативата специален гост бе певицата Божана Иванова. В третия ден на „Лято Арт“ участва цигуларят Светлин Радославов - Свет.