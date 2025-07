Фестивалът в Гластънбъри приключи след уикенд, изпълнен с противоречия и изненади

Изданието на фестивала в Гластънбъри за 2025 г. приключи след уикенд, изпълнен с противоречиви моменти и изненадващи изпълнения, пише Прес асосиейшън медиа/ДПА.



Наложи се полицията да изгледа записи от изпълненията на пънк дуото Bob Vylan и ирландското рап трио Kneecap, за да прецени дали са били извършени нарушения.

Боб Вилан от Bob Vylan подкани публиката на сцената West Holts Stage да скандира „смърт, смърт на Израелските сили за отбрана“, след което член на ирландското рап трио Kneecap предложи на феновете да „започнат бунт“ пред съда, където предстоеше да се яви негов колега от групата, и подкани публиката да скандира „f*** Киър Стармър“.

Британският премиер Стармър заяви в навечерието на фестивала, че според него изявата на Kneecap не е „подходяща“ за Гластънбъри.

В петък посетителите на фестивала бяха изненадани с изяви на алтернативната поп звезда Lorde, която изпълни новия си албум Virgin в пълен вариант, и на шотландския певец Луис Капалди, който се появи на сцената две години след изявата си на фестивала, по време на която се бореше със симптомите на синдрома на Турет.

The 1975 излязоха на Pyramid Stage като хедлайнери на вечерта с изпълнения, по време на които певецът Мати Хили се пошегува, че е „най-добрият композитор“ на своето поколение, а бандата изпълни песни като Chocolate, Love Me и About You.

Pulp се появиха на сцената в събота, отбелязвайки кръгла годишнина от участието им като хедлайнери през 1995 г. Бандата, водена от Джарвис Кокър, изпълни някои от най-известните си песни като Common People, Babies и Do You Remember The First Time? Тяхното участие дойде 30 години след пробива им на фестивала, когато замениха The Stone Roses, след като китаристът на манчестърската група Джон Скуайър беше ранен при катастрофа, докато кара велосипед.

В събота Haim също направиха изненадващо появяване, като откриха с една от най-известните си песни The Wire, преди да изпълнят микс от по-стари песни като Summer Girl и нови парчета, включително Relationships.

В същия ден ветеранът на рока Нийл Йънг беше главна атракция, изпълнявайки някои от най-известните си песни, сред които Cinnamon Girl, Like A Hurricane и Rockin' In The Free World, като в един момент от концерта той свири на китарата на Ханк Уилямс.

Звездата от Brat Charli XCX беше главна изпълнителка на Other Stage в събота, изпълнявайки песни от миналогодишния си хитов албум – 360, Von Dutch и Club Classics.

Род Стюарт се изяви в неделния слот за легенди, като покани бившия си колега от Faces Рони Ууд за Stay With Me, Lulu for Hot Legs и Мик Хъкнал от Simply Red за изпълнение на песента на неговата група If You Don't Know Me By Now.

Към него се присъедини и основателят на фестивала Майкъл Ийвис, който беше изведен на сцената от дъщеря си, организаторката Емили Ийвис.

Гайди сигнализираха за пристигането на Стюарт, който започна следобедното си представление с хита си от 1981 г. Tonight I'm Yours (Don't Hurt Me). Стюарт изпълни и други хитове като Maggie May, You Wear It Well и Da Ya Think I'm Sexy?.

В неделя вечерта на Pyramid Stage се изяви поп-рок певицата Оливия Родриго, която покани на сцената фронтмена на The Cure Робърт Смит, за да изпеят заедно песните Just Like Heaven и Friday I'm In Love.

През уикенда много изпълнители изразиха подкрепата си за Палестина, като певицата Ели Роусел от инди рок групата Wolf Alice каза пред публиката: „Искаме да изразим солидарността си с народа на Палестина и не трябва да се страхуваме да го направим.“

Ирландската кънтри звезда CMAT, чието пълно име е Ciara Mary-Alice Thompson, скандираше „Свобода за Палестина“ по време на своето изпълнение, което включваше Take A Sexy Picture Of Me от предстоящия й трети студиен албум Euro-Country.

Вокалистът на ирландската рок група Gurriers, Дан Хоф, заяви по време на изпълнението им на Woodsies: „Свобода за Палестина, за разлика от други групи ние знаем къде стоим политически.“

Редица други изпълнители се изявиха през нощта на някои от по-малките сцени на фестивала, преди в ранните часове на сутринта да започне мащабна операция по почистване, пише Прес асосиейшън медиа/ДПА.