Ридли Скот ще започне снимките на биографичния филм за "Би Джийс" през ноември

Британският режисьор Ридли Скот ще започне снимките за биографичния филм за група "Би Джийс" през ноември, съобщи Мюзик нюз.

Известният кинодеец се готви да претвори на големия екран историята на групата в състав братята Бари, Морис и Робин Гиб.

Според предварителния план снимките трябва да започнат в края на годината. Запитан дали ще снима филм през 2025 г., 87-годишният Ридли Скот е отговорил: "Да, за "Би Джийс" през ноември".

Скот посочва, че филмът на "Парамаунт Пикчърс" ще проследи историята на тримата братя от детството през годините им на слава до смъртта на близнаците Морис и Робин Гиб. Продукцията ще обхване и невероятното им влияние върху дискотечната музика благодарение на саундтрака, който братя Гиб създават за филма "Треска в събота вечер" (1977) с Джон Траволта в главната роля.

Ридли Скот вече е започнал процеса на избор на актьори за ролите на тримата братя, но на този етап запазва мълчание относно това кой може да се превъплъти в образите на изпълнителите на хитове като How Deep Is Your Love, Night Fever и Stayin' Alive.