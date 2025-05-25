Журналистът Георги Тошев ще представи в Добрич своята книга и документален филм за Лили Иванова

Журналистът Георги Тошев ще представи на 2 юни в Добричката регионална библиотека “Дора Габе” своите книга и документален филм за Лили Иванова, съобщават от културната институция.

Книгата и филмът са посветени на кариерата и живота на българската изпълнителка. Те са базирани на редица архивни документи, спомени на хора, попаднали в близкото обкръжение на певицата, както и направени през годините интервюта със самата нея.

Книгата на Георги Тошев е задълбочен документален разказ за Лили Иванова. В нея са описани истории от годините на детството, първите музикални изяви, пътуванията зад граница, триумфите на сцената, живота и творчеството на певицата.

Документалният филм се фокусира върху житейската философия на певицата Лили Иванова. Лентата надниква зад кулисите на творческия й процес по създаването на една песен, вълнението преди всеки концерт и работата й с големи имена на българската литература и музика.

През месец май в добричката библиотека бяха представени сборника „Евроатлантически записки. Статии, студии, интервюта“ на политолога изследовател доц. д-р Момчил Дойчев и книгата на писателя и разследващ журналист Кънчо Кожухаров „Жив до поискване“.

През април месец писателят и журналист Мария Касимова-Моасе си поговори с почитателите на литературата в Добрич за писането на книги, статии, проза и драматургия.