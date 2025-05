Принц Хари загуби обжалването за охраната си във Великобритания

Британският принц Хари загуби делото си в Апелативния съд относно мерките за сигурност по време на пребиваването му във Великобритания, предават световните осведомителни агенции.

Херцогът на Съсекс обжалваше постановлението на съда относно решението на Изпълнителния комитет за защита на кралски особи и публични фигури – Ravec (Executive Committee for the Protection of Royalty and Public Figures), според което той трябва да получава различно ниво на защита при престоя си във Великобритания.

Адвокатите му заявиха по време на двудневното заседание през април, че той е бил „изолиран“ и подложен на „по-ниско ниво на защита“, като Ravec не е спазил собствените си „правила и рамки“ при вземането на решението относно неговата сигурност.

Министерството на вътрешните работи, което носи законова отговорност за решенията на Ravec, се противопостави на обжалването, като неговите адвокати заявиха, че за Хари е използван „индивидуален“ подход и че той няма „никакви основателни основания“ да оспорва решението на Ravec.

В решението си от петък съдиите Джефри Вос, лорд Джъстис Бийн и лорд Джъстис Едис отхвърлиха обжалването на Хари.

В своите мотиви Вос посочи, че решението на Ravec е „разбираемо и дори предвидимо“.

Принц Хари не присъства на краткото заседание в петък, отбелязва Ройтерс.

Миналата година съдът постанови, че решението относно охраната, взето в началото на 2020 г., след като херцогът и херцогинята на Съсекс се оттеглиха като действащи членове на кралското семейство, е законосъобразно.

Хари присъстваше и на двете заседания миналия месец, когато неговият адвокат, Шахид Фатима, заяви, че сигурността, безопасността и животът му са „заложени на карта“ и че „човешкото измерение“ на случая не бива да бъде пренебрегвано.

Съдиите бяха уведомени, че Хари не настоява автоматично да получава същата защита, която е имал като действащ член на кралското семейство.

Министерството на вътрешните работи защити позицията си, заявявайки пред съда, че обжалването „показва продължаваща неспособност да се види цялата картина, като се изтъкват изводи въз основа на откъслечни части от доказателствата и пренебрегване на контекста“.