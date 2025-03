Правдолюб Иванов представя от днес изложбата „Истината за истината“ в София

Правдолюб Иванов представя свои важни, но непоказвани в България творби в изложбата „Истината за истината“. Експозицията ще бъде открита днес, 13 март, и ще продължи до 10 май в столичната галерия „Сариева“, съобщават организаторите.

Изложбата включва съпътстващи събития и срещи с автора, уточняват от екипа. Те отбелязват, че с настоящата изложба галерията насочва вниманието към един от най-значимите и разпознаваеми български художници с международна кариера и силна социална и политическа позиция – Правдолюб Иванов.

„Изложбата „Истината за истината“ предоставя ключ към разбирането на творчеството на автора и се появява в точния момент, за да представи важни, но непоказвани в България произведения, създадени в различни периоди между 1998 и 2024 г. Макар и останали досега встрани от публичния дебат, тези творби носят послания, които звучат особено силно в момента, в който живеем“, разказват от екипа.

По думите им изложбата носи името на творбата „Истината за истината” - един огледален словесен абсурдизъм, насочващ към общото между толкова различни произведения, чиято връзка е преобръщането на представите ни за очевидности и провокация към стереотипите, през които често гледаме на света и ежедневието. „Изложбата се фокусира и върху един не толкова видим аспект на изкуството, свободата на интерпретация, която изкуството предлага и времевата променливост на тези интерпретации“, отбелязват още организаторите.

Те посочват, че в изложбата са включени произведения като „Сънят на превозните средства“ (1998) – инсталация от 100 метални колелца със снимки на спящи пътници в метрото на Ню Йорк, които днес придобиват неочаквано политическо значение, превръщайки се в символ на умора, изолация и забрава. „Победители и победени“ (2013) представлява плетеница от орденски ленти, която иронично коментира цикъла на победата и загубата, докато „Ти си“ (2016) е неонов надпис, предефиниращ значението на „правилната“ и „грешната“ страна. В работата „Само защото – II“ (2012) интерактивен обект с разпръснати картонени елементи и надпис припомня параноята на макартизма и актуалните днес теми за наблюдение и контрол. „Равенство“ (2019) е минималистична инсталация, която провокира размисъл върху социалното неравенство и начините, по които го приемаме или пренебрегваме.

Правдолюб Иванов е роден през 1964 г. в Пловдив, но живее и работи в София. Завършил е Националната художествена академия в София и е доктор на изкуствата от 2015 г. Той е съосновател на Института за съвременно изкуство – София. Негови творби са представяни на престижни форуми в Турция, Косово, Словения, Австралия. През 2007 г. заедно с Иван Мудов и Стефан Николаев участва в българското официално представяне на 52-рото Венецианско Биенале. Той е участвал в значими международни изложби в музеи и институции като Fridericianum Museum, Касел, Германия, Essl Collection, Клостернойбург, Австрия, Neues Museum Weserburg, Бремен, Германия, Royal Academy of Arts, Лондон, Museum of Contemporary Art, Краков, Полша, TANAS, Берлин, Neuer Berliner Kunstverein, Берлин, Villa Empain, Boghossian Foundation, Брюксел, Zachęta National Gallery of Art, Варшава, Triennale di Milano, Милано, Neues Museum, Нюрнберг, Германия; Kunstmuseum Ravensburg, Германия.

Работите на Правдолюб Иванов са част от следните публични колекции Kontakt-Collection на ERSTE Bank, Австрия, Art Collection Telekom (Deutsche Telekom AG), ArtWorks – Collection (Deutsche Bank), Block Collection в Neues Museum, Нюрнберг, Германия, Collection Europe Investment Bank, Люксембург, Collection EPO-Europe, Мюнхен, Градска галерия, София, ARTER Museum, Истанбул, Турция и Национална художествена галерия, София, България. Неговите творби са публикувани в списания като Frieze, Flash Art, Kunstforum, Artforum, както и в издания като East Art Map и Show Time – The Most Influential Exhibitions of Contemporary Art.

