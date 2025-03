Кендрик Ламар се завърна начело на класацията на „Билборд“ за албуми

Албумът GNX на Кендрик Ламар се завърна на първо място в класацията на „Билборд“ за трета непоследователна седмица, съобщи сайтът на изданието.

Това е изкачване с две места спрямо третата позиция, на която беше продукцията миналата седмица.

Преди това GNX дебютира на върха на класацията на 7 декември 2024 г. и се завърна за втори начело на 22 февруари след физическото му издаване и шоуто на Кендрик Ламар на полувремената на Супербоул на 9 февруари.

Втората позиция в класацията на „Билборд“ за миналата седмица се запазва от съвместния проект на рапърите Партинекстдор (PARTYNEXTDOOR) и Дрейк – $ome $exy $ongs 4 U, който преди две седмици беше начело на „Билборд 200“.

Певицата Тейт Макрей с албума So Close To What пада до номер 3, след като преди седмица дебютира на върха на класацията.

Позициите от четири до шест в албумния чарт на "Билборд" са все бивши лидери на класацията и не са се променили - SOS на Сиза остава на четвърто място , Сабрина Карпентър с Short n’ Sweet е пета, а Бед Бъни заема шестото място с неговия албум Debi Tirar Mas Fotos.

В същото време единственият дебют в топ 10 е на Лиса, чийто първи студиен албум Alter Ego влиза под номер седем. Тя става вторият член на момичешката кей-поп група „Блекпинк“ със солов албум в топ 10 след Розе.

През седмицата на излизане на албума Лиса имаше изпълнение по време на церемонията по връчване на наградите „Оскар“ на 2 март, като се включи в трибют към музиката от филмовата поредица за Джеймс Бонд, изпявайки парчето на група „Уингс“ Live and Let Die. Наскоро тя направи и своя актьорски дебют в третия сезон на поредицата „Белият лотос“ по HBO, чиято премиера беше на 16 февруари.

Останалата част от топ 10 в класацията на „Билборд“ включва албума The Rise and Fall of a Midwest Princess на Чапъл Роан, който е без промяна на номер осем, следван от One Thing at a Time на Морган Уолън на девета позиция, а Hurry Up Tomorrow на бившия лидер Уикенд пада на десето място.