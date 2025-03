Изложба в Амстердам разкрива влиянието на Винсент ван Гог върху художника Анселм Кифер

Нова изложба в Амстердам разкрива вдъхновението, което германският художник Анселм Кифер е почерпил от Винсент ван Гог, предаде Асошиейтед прес.

Когато е на 17 години, Кифер тръгва по стъпките на Ван Гог от Нидерландия през Белгия и Франция.

Близо половин век по-късно музеят, който носи името на нидерландския майстор, за първи път обединява усилия със съседния музей за модерно и съвременно изкуство "Стеделийк" (Stedelijk) в Амстердам, за да организира мащабна изложба на творчеството на Анселм Кифер.

Експозицията е озаглавена Sag mir wo die Blumen sind - препратка към емблематичния пацифистки химн Where Have all the Flowers Gone ("Къде отидоха всички цветя?") на певеца Пит Сийгър (1919-2014).

Анселм Кифер казва, че не си е поставял за цел да прави антивоенна изложба, въпреки че следи отблизо събитията по света, включително конфликта, предизвикан от нахлуването на Русия в Украйна, отбелязва Асошиейтед прес.

"Не съм си казал, че ще направя изложба срещу войната. Правя това, което е в мен и имам нужда да изразя. То е за всякакви неща, за мъртвите, за войната", споделя художникът.

Понякога мрачните творби на Кифер, които се коренят в израстването му в Германия след Втората световна война, вероятно не се усещат веднага като тясно свързани с ярките и богати на цветове пейзажи и вази със слънчогледи на Ван Гог.

Само един поглед върху "Враните" на Анселм Кифер и "Житно поле с врани" на Ван Гог обаче е достатъчен, за да се разбере откъде 79-годишният германец е почерпил вдъхновение, отбелязва АФП.

Мрачните черни птици не са единствените общи теми, които двамата художници изобразяват. Едно от най-известните вдъхновения на Ван Гог - слънчогледите, се появява и в творбите на Кифер.

Сламата присъства в много от картините на германеца, придавайки им сложна повърхност, която понякога е отражение на дръзките щрихи с четката на Ван Гог.

Изложбата включва и някои от скиците от пътуването на Анселм Кифер по стъпките на нидерландския художник.

Експозицията в амстердамските музеи "Ван Гог" и "Стеделийк" ще бъде открита на 7 март и ще продължи до 9 юни.

В края на януари "Лего Груп" представи нов комплект, вдъхновен от прочутата картина на Ван Гог "Слънчогледи".