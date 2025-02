Девет отбора бяха отличени в тазгодишното издание на "Рекламна академия" на Нов български университет

На официална церемония бе поставен финалът на дванадесетото издание на "Рекламна академия" – иновативен образователен формат, организиран от Нов български университет (НБУ), Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА). В тазгодишното 12-о издание на тристранния образователен проект участваха 240 студенти, разпределени в 20 отбора, които бяха напътствани от 41 ментори – утвърдени професионалисти в сферата на маркетинга и рекламата, представители на компании - членове на БАР, и на комуникационни агенции - членове на БАКА, и бяха отличени девет отбора, съобщиха от екипа на НБУ.

“Рекламна академия" е повече от образователен проект – тя е емоция, преживяване и вдъхновение. Всички студенти, които се включиха тази година, вече знаят и усещат това. В Академията няма губещи, защото всички давате най-доброто от себе си, а това е първото и най-важно правило за успех“, каза доц. д-р Кристиян Постаджиян, заместник-ректор по учебната дейност в НБУ.

Таня Йорданова, мениджър на БАКА, благодари на студентите за помощта, че с всяка изминала година развиват все повече формата и призова участниците: “Продължавайте да работите със същия хъс и вдъхновение, за да стигнете там, накъдето сте тръгнали – и дано това бъде рекламната индустрия.“

Росен Мисов, изпълнителен директор на БАР, направи аналогия с началото на състезанието, като подчерта: “Стартирахме Академията с примера за една малка снежна топка, която се търкаляше през цялата седмица и стана огромна снежна грамада. Благодаря ви, че ни вдъхновявате и че имаме възможност да се учим един от друг.“

Големият победител в тазгодишната "Рекламна академия" е Отбор 9, сектор “Храни" със своя бранд “Невинен“. Ментори на екипа бяха Стефана Лазарова (Bella Bulgaria), Мартин Димитров (Nitram) и Ромина Петкова (guts&brainsDDB).

Второ място спечели Отбор 2, сектор “Телекомуникации". Ментори на екипа бяха Ангела Ангелова (Vivacom), Валентин Томов (Noble Graphics) и Георги Чурусинов (Brandmark).

Почетното 3-то място си поделиха три екипа: Отбор 8, сектор “Храни" с ментори Теодора Русева (Nestle), Виктор Манчев (All Channels Group) и Емил Николов (Huts Group); Отбор 14, сектор “Бира" с ментори Калоян Попов (Загорка АД), Боби Петров (All Channels Group) и Мартин Варшев (All Channels Group) и Отбор 19, сектор “Ритейл" с ментори Екатерина Димитрова (METRO), Наталия Николова (guts&brainsDDB) и Венцеслав Хиков (Graffiti BBDO).

Сред проектите на студентите се отличиха и още няколко кампании, на които бяха присъдени специални награди. Сред наградените е Отбор 1, сектор “Телекомуникации" получи специалната награда “Добрият пример" на bTV Media Group, медиен партньор на "Рекламна академия". Ментори на отбора бяха Ангела Ангелова, (Vivacom), Валентин Томов, (Noble Graphics) и Георги Чурусинов, (Brandmark). Отличие получи също Отбор 15, сектор "Лекарства без рецепта" с ментори Ралица Милчева (TEVA), Жеко Богослов (guts&brainsDDB) и Самуил Петков (Noble Graphics) който беше отличен от журито на "Рекламна академия" със специална награда за опаковка. И Отбор 17, сектор "Лекарства без рецепта" с ментори Цветелина Томина (STADA), Емануела Беловарски (proof.) и Любомир Кашилски (proof.), беше отличен за проект за сегментиране и позициониране на продукт.

За първи път тази година "Рекламна академия" включи в състезанието и два “Алумни" отбора, съставен от завършили студенти на НБУ. Те работиха по задание за кампания на тема Food waste, за победител беше определен Отбор 21 .

Проектите бяха оценени от водещи експерти от индустрията, представители на компании-рекламодатели като Загорка АД, TEVA, Девин ЕАД и А1 България, както и комуникационни агенции като Human, Noble Graphics, Huts Group и Standpoint Media.

"Рекламна академия" е тристранен проект на Нов български университет (НБУ), Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА). През 2024 г. форматът беше отличен с бронзова награда в EACA Best Practice Awards – конкурс на Европейската асоциация на комуникационните агенции, награждаващ изключителните инициативи, които оставят положително въздействие както върху рекламната и маркетингова индустрия, така и върху обществото. /ПВ/