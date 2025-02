Том Джоунс продължава да изнася концерти на 84-годишна възраст

Сър Том Джоунс ще изнесе концерт на 16 август 2025 г. на състезателна писта в Линкълншир, пише Би Би Си.

Въпреки че е на достолепните 84 години, уелската суперзвезда продължава да пее. На 16 август той дори ще е навършил вече 85.

Джоунс, който изнесе концерт на същата писта през 2015 г., сподели, че е „наистина доволен от завръщането си“.

Том Джоунс придобива известност през 60-те години на миналия век с поредица от световни хитове, сред които What's New Pussycat, It's Not Unusual и „Дилайла“, както и със записа на основната песен за филма за Джеймс Бонд „Операция „Мълния“ (1965).

През последните години кариерата му се възражда, като през 2000 г. той печели награда „Брит“ и участва в журито на телевизионното шоу за таланти The Voice.

БТА припомня, че Том Джоунс пя за първи път в България на 18 ноември 2011 г. Концертът му бе в зала "Арена Армеец".

След това легендата се завърна в София през октомври 2013 г. и през юни 2023 г. Тези две негови изяви бяха в зала 1 на НДК.