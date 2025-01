Били Айлиш се присъедини към „Грийн дей“ по време на благотворителните концерти за пострадалите от пожарите в Лос Анджелис

Били Aйлиш се появи изненадващо на сцената заедно с „Грийн дей“ за началото на един от двата благотворителни концерта в Лос Анджелис, организирани с цел набиране на средства за хората, засегнати от опустошителните горски пожари в Калифорния по-рано този месец, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Айлиш, която трябваше да се изяви самостоятелно, се присъедини към групата „Грийн дей“ за песента Last Night on Earth на сцената на „Киа форум“ за инициативата, наречена FireAid.

„Това е един от най-важните концерти, които някога сме изнасяли“, каза вокалистът на „Грийн дей“ Били Джо Армстронг в интервю преди концерта. Той отбеляза, че бандата е записала няколко албума в Холивуд и смята Лос Анджелис за свой „втори дом“. „Идваме тук от 30 години, така че за нас е много важно да дадем своя принос“, каза Армстронг.

След края на изпълнението Армстронг прегърна актьора Били Кристъл, който беше дошъл да поздрави публиката. Той каза, че носи дрехите, с които е бил облечен при евакуацията. Актьорът е загубил дома си в квартал "Пасифик Палисейдс", в който е живял 46 години. Вокалистът на „Грийн дей“ каза на публиката, че Ю Ту са предложили първото голямо дарение за вечерта - един милион щатски долара, отбелязва Асошиейтед прес.

Друга изненада за публиката бе събирането на групата „Нирвана“. На сцената излязоха Сейнт Винсент, Ким Гордън, Вайълет Грол и Джоан Джет, който беше на мястото на покойния Кърт Кобейн. Те изпълниха Breed, School и Territorial Pissings.

Друго изненадващо изпълнение беше на Д-р Дре. Родоначалникът на хип-хопа от Западното крайбрежие изпълни Still D.R.E. с Андерсън Паак, преди да премине към класиката на Тупак California Love.

По-късно през вечерта на сцената излязоха „Ноу даут“ и изпълниха I'm Just a Girl, Don't Speak и Spiderwebs, водени от вокалистката Гуен Стефани.

Час и половина след „Грийн дей“ на сцената на „Интюит доум“ започна другият концерт с водещ Самюъл Л. Джаксън, пожарникар от Алтадена, който е загубил дома си, докато се е борил да спаси други. Там пя и Род Стюарт. „Ето една нова песен“, пошегува се Стюарт, преди да изпее Maggie May.

След това на сцената излезе Пинк, която изпя What About Us, Me and Bobby McGee на Мелиса Етъридж и Babe I'm Gonna Leave You на "Лед Цепелин", отбелязва Асошиейтед прес.

Сред другите изпълнители бяха Лейди Гага, Грейси Ейбрамс, Кейти Пери, „Ред хот чили пепърс“, Стинг и Стиви Никс.

В паузите между музикалните изпълнения оцелелите хора разказваха за загубата на домовете си. На екраните зрителите можеха да видят номер, на който да изпратят Ес Ем Ес, или да влязат уебсайт, за да дарят пари за каузи, свързани с горските пожари.

Средствата ще отидат за краткосрочна помощ и дългосрочни усилия за предотвратяване на бъдещи огнени бедствия, казаха организаторите. Парите ще бъдат разпределени със съдействието на фондация „Аненбърг“.