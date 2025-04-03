Левски победи ЦСКА 1948 след голове на Марин Петков и Александър Колев

Първенство на България по футбол, мачове от 27-ия кръг: Хебър - Локомотив Пловдив 0:0 червен картон: Калоян Костов (Локомотив Пловдив) 36 Лудогорец - Крумовград 3:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Аслак Фон Витри 22, 2:0 Ерик Маркуш 51, 3:0 Якуб Пьотровски 83 червен картон: Кайо Видал (Лудогорец) 57 Левски - ЦСКА 1948 2:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Марин Петков 9, 2:0 Александър Колев 23 пропуснати дузпи: Александър Колев (Левски) 36, Радослав Кирилов (ЦСКА 1948) 87 от сряда: Арда Кърджали - Черно море 4:0 (3:0) голмайстори: 1:0 Чинонсо Офор 22, 2:0 Димитър Велковски 39, 3:0 Станислав Иванов 42, 4:0 Светослав Ковачев 48 Ботев Пловдив - Берое 0:0 ЦСКА-София - Локомотив София 1:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Улаус Скаршем 26 Спартак Варна - Ботев Враца 1:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Димитър Митков 37 Славия - Септември София 2:3 (1:1) голмайстори: 0:1 Ксандро Шенк 36, 1:1 Роберто Райчев 42, 1:2 Куентин Зеедорф 62 автогол, 1:3 Борислав Рупанов 78, 2:3 Куентин Зеедорф 81 пропусната дузпа: Владимир Николов (Славия) 16 временно класиране: 1. Лудогорец 27 21 4 2 55:12 67 точки 2. Левски 27 17 5 5 52:23 56 3. Черно море 27 13 9 5 37:22 48 4. Арда 27 13 8 6 39:30 47 5. Ботев (Пд) 27 13 5 9 27:29 44 6. ЦСКА-София 27 12 7 8 37:25 43 7. Спартак (Вн) 27 12 6 9 35:35 42 8. Берое 27 11 5 11 31:27 38 9. Славия 27 10 6 11 36:37 36 10. ЦСКА 1948 27 8 10 9 36:36 34 11. Септември 27 10 3 14 32:39 33 12. Локомотив (Пд) 27 7 7 13 26:35 28 13. Локомотив (Сф) 27 7 5 15 25:41 26 14. Крумовград 27 5 9 13 14:30 24 15. Ботев (Вр) 27 4 5 18 18:51 17 16. Хебър 27 2 8 17 20:48 14