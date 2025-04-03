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Левски победи ЦСКА 1948 след голове на Марин Петков и Александър Колев

Асен Даскалов
Левски победи ЦСКА 1948 след голове на Марин Петков и Александър Колев
Левски победи ЦСКА 1948 след голове на Марин Петков и Александър Колев
снимка: Никола Узунов/БТА (АК)
София,  
03.04.2025 21:29
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 27-ия кръг:

Хебър - Локомотив Пловдив  0:0
червен картон: Калоян Костов (Локомотив Пловдив) 36

Лудогорец - Крумовград     3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Аслак Фон Витри 22, 2:0 Ерик Маркуш 51, 3:0 Якуб Пьотровски 83
червен картон: Кайо Видал (Лудогорец) 57 

Левски - ЦСКА 1948         2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Марин Петков 9, 2:0 Александър Колев 23
пропуснати дузпи: Александър Колев (Левски) 36, Радослав Кирилов (ЦСКА 1948) 87

от сряда:
Арда Кърджали - Черно море          4:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Чинонсо Офор 22, 2:0 Димитър Велковски 39, 
3:0 Станислав Иванов 42, 4:0 Светослав Ковачев 48

Ботев Пловдив - Берое               0:0

ЦСКА-София - Локомотив София        1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Улаус Скаршем 26

Спартак Варна - Ботев Враца         1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Димитър Митков 37
 
Славия - Септември София            2:3 (1:1)
голмайстори: 0:1 Ксандро Шенк 36, 1:1 Роберто Райчев 42, 
1:2 Куентин Зеедорф 62 автогол, 1:3 Борислав Рупанов 78, 
2:3 Куентин Зеедорф 81
пропусната дузпа: Владимир Николов (Славия) 16

временно класиране:
 1. Лудогорец        27  21  4   2  55:12   67 точки
 2. Левски           27  17  5   5  52:23   56
 3. Черно море       27  13  9   5  37:22   48
 4. Арда             27  13  8   6  39:30   47 
 5. Ботев (Пд)       27  13  5   9  27:29   44
 6. ЦСКА-София       27  12  7   8  37:25   43
 7. Спартак (Вн)     27  12  6   9  35:35   42
 8. Берое            27  11  5  11  31:27   38 
 9. Славия           27  10  6  11  36:37   36  
10. ЦСКА 1948        27   8 10   9  36:36   34 
11. Септември        27  10  3  14  32:39   33
12. Локомотив (Пд)   27   7  7  13  26:35   28
13. Локомотив (Сф)   27   7  5  15  25:41   26
14. Крумовград       27   5  9  13  14:30   24
15. Ботев (Вр)       27   4  5  18  18:51   17
16. Хебър            27   2  8  17  20:48   14

/ГК/

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