На 78-годишна възраст почина английската певица Мариан Фейтфул, предадоха световните агенции.

Фейтфул, която нашумя през 60-те години на миналия век с хита си "As Tears Go By", е починала в Лондон, поясни неин говорител.

Тя е била заобиколена от близките си, когато смъртта й е настъпила.