Церемонията за наградите "Оскар" е подготвяна много внимателно след пожарите в Лос Анджелис, каза водещият Конан О'Брайън

Водещият на тазгодишната церемония за наградите "Оскар" Конан О'Брайън каза, че шоуто се подготвя много внимателно с оглед на тежките щети, които нанесоха горските пожари в Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес.

Той отбеляза, че все още не може да се прибере в дома си заради последствията от огнената стихия.

"Всички, които познавам, са засегнати", каза О'Брайън пред Асошиейтед прес. "Напуснах къщата си... Огънят стигна много близо, но домът ми оцеля. Обаче няма да се върна там дълго време. И аз съм щастливец. Искам да кажа, че познавам толкова много хора, които загубиха домовете си, а аз съм тук, имах … късмет. Искаме да сме сигурни, че церемонията ще отразява случващото се...", каза комикът в Парк Сити, щата Юта. Той беше на фестивала "Сънданс", където представи новия си филм If I Had Legs I'd Kick You.

Къщите на хиляди жители на Лос Анджелис бяха унищожени от горските пожари по-рано този месец. Много от хората, чиито домове оцеляха, все още не могат да се върнат заради дим или други щети.

Миналата година О'Брайън беше избран за водещ на 97-ата церемония за връчване на наградите "Оскар", която ще се проведе на 2 март в Лос Анджелис. Пожарите на два пъти отложиха обявяването на номинациите, което се състоя в четвъртък. Музикалната криминална комедия "Емилия Перес" има най-много номинации за престижните отличия.

Пожарите прекъснаха наградния сезон в Холивуд и на практика го превърнаха в кампания за събиране на дарения. Повдигнат беше и въпросът отличията "Оскар" трябва да бъдат отменени, но организаторите им заявиха, че ще трансформират шоуто по начин, който "ни обединява като глобална филмова общност и отличава онези, които се бориха толкова смело срещу горските пожари", припомня Асошиейтед прес.

Конан О'Брайън отбеляза, че церемонията за наградите на Американската академия за кинематографично изкуство и наука "ще отразява това, което хората чувстват в този момент". Той допълни пред Асошиейтед прес, че "това е на първо място в съзнанието ни и говорим много за него".