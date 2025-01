Учени създадоха нова технология, която измерва обективно вкуса и качеството на тиквите

Нова технология е в състояние да измерва бързо и точно вкусовите качества на тиквите, съобщава Синхуа.

Научното постижение е на изследователи от Института по физични науки в Хъфей (HIPS) към Китайската академия на науките. Методът съчетава две модерни технологии - оптична спектроскопия в близката инфрачервена област (NIRS) и хиперспектрална визуализация (HSI).

Традиционно оценката на качеството на тиквата се оказва бавен и субективен процес, като земеделските производители често разчитат на готвене и дегустация, за да оценят сладостта и други важни фактори, отбелязват специалистите.

Новият метод обаче дава възможност за по-обективна оценка чрез анализ на критични елементи като нишесте и съдържание на влага, които влияят на вкуса и текстурата.

В усилията си за разработване на този нов вид технология екипът е подбрал 97 проби от 34 различни тикви. Използвайки методите NIRS и HSI, учените са създали прогнозни модели за оценка на вкусовото качество на основа на съдържанието на нишесте и влага във всяка тиква.

Резултатите показали, че и двамата метода са изключително точни при прогнозиране на качеството на тиквата.

Освен че измерват качеството, те могат да създадат и диаграми, които илюстрират разпределението на нишестето и влагата в отделните тикви.

„Тази технология осигурява бърз, точен и обективен начин за оценка на качеството на тиквите, като елиминира догадките“, казва Сю Чжуопин, изследовател в HIPS, като добавя, че изобретението може да помогне на производителите да изберат най-добрите сортове.

Според учените досегашните методи за оценка се основават на нарязване, докато новата техника тества качеството, без да нарушава целостта на тиквата.

Освен това Сю каза, че тази технология може да се приложи и за други плодове и зеленчуци. „Например фермерите биха могли да я използват за измерване на съдържанието на захар в ябълки или на нивата на витамини в портокали“, пояснява ученият.

Изследователското постижение е публикувано в две списания - Journal of Food Composition and Analysis и Microwave and Optical Technology Letters.