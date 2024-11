Артпроект среща класиката с електронната музика в пиеса на Шопен

Артистът на електронната сцена The Editor и младият пианист Виктор Вичев представят нов сингъл, наречен Chopin’s Ocean Echo. Вдъхновени от произведението на Шопен, музикантите изграждат своя визия на световноизвестния етюд, а изданието е под лейбъла Ultra Collective, съобщават от екипа.

Режисьор на виедото е Люси Иларионов. Той избира за локация на снимките село Тюленово.

The Editor е композитор и автор на редица песни на български звезди, а също издава тракове и ремикси под международни лейбъли като Insomnia FM, Balloon Records Vienna, Nueva и George V Records, Warner Music Poland,Virginia Records, KVZ Music Ltd. Освен у нас, музикалните проекти на The Editor звучат по международни радиостанции и MTV.

Пианистът Виктор Вичев е възпитаник на Националното музикално училище „Любомир Пипков“. Има над 50 национални и международни награди, сред които първа награда на конкурса La musique et la terre в Париж (2023) и четвърта награда на конкурса Concertino Praga (2022). Има и композиторски умения, като премиери на негови собствени композиции вече са се състояли на сцени в Дубай и Рим.