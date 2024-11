София е част от турнето на датската група Efterklang

София е част от турнето Things We Have In Common на датската арт поп, инди рок група Efterklang. Събитието е на 30 април 2025 г. в Live&Loud, съобщават организаторите.

Things We Have In Common (via City Slang) е новият албум на триото, отворено към експеримента и постоянни търсения. Различни артисти допринасят за албума. Сред тях са Мабе Фати от Гватемала – чело и вокал, Зак Кондон – тромпет, от формацията Beirut, и Момичешкият хор на Южна Дания.

Музикантите от Efterklang са били в София за първи път през 2013 г. Наскоро направиха премиера на новото видео на To a New Day, с материали, изпратени от феновете.

/ДД