Ремикс на Do They Know It's Christmas ще бъде издаден за 40-годишнината на хита

По-късно този месец ще бъде пуснат „ултимативен микс“ на Do They Know It's Christmas („Знаят ли, че е Коледа“) по случай 40 години от записването на празничния благотворителен хит, съобщава Ройтерс.

Рок звездите Боб Гелдоф, Мидж Юр и продуцентът Тревър Хорн обявиха, че в новата версия ще бъдат включени вокали на Стинг, Ед Шийран, Рита Ора, покойните Джордж Майкъл и Шиниъд О'Конър, както и други големи музикални имена.

Първоначално песента е записана от супергрупата „Банд Ейд“, съставена от музикални звезди, поканени от Гелдоф и Юр през 1984 г., за да съберат пари за борба с глада в Етиопия. Следват две други версии за 20-ата и 30-ата годишнина на песента през 2004 г. и 2014 г., в които участват нови групи, певци и музиканти.

„Хорн е взел тези записи и с помощта на необикновени техники за музикална обработка е съчетал всички гласове на тези отделни поколения в едно безпроблемно цяло“, се казва в прессъобщение, с което се обявява издаването на песента в сряда.

Най-новата версия на песента ще бъде представена премиерно по радио Би Би Си на 25 ноември, когато се навършват 40 години от записването на оригинала. Ще бъде пуснат и видеоклип.

Слушателите ще чуят „един млад Стинг да пее заедно с един млад Ед Шийран, млад Бой Джордж с млад Сам Смит и млад Джордж Майкъл до младия Хари Стайлс“, които пеят с „групата „Банд Ейд“, съставена от Пол Маккартни, Стинг, Фил Колинс, Роджър Тейлър, Том Йорк, Пол Уелър и др.“.