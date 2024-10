Интересът към музиката и личността на Боб Марли не стихва повече от 40 години след смъртта му

На 6 февруари 2025 г., ако не си беше отишъл твърде рано от изключително агресивна форма на рак, Робърт Неста Марли би трябвало да навърши 80 години.

Ямайският музикант е сред артистите, чието влияние се засилва в годините след смъртта. Благодарение на него родината му има глобално културно и музикално влияние. „Музиката на Марли достига до всяко кътче на планетата“, пише „Гардиън“ по повод дискусиите около петицията за връчване на поредно посмъртно държавно отличие в Ямайка. „Боб Марли остава най-известната личност с карибски произход, много повече от всеки политик или спортист. Рожденият му ден се празнува в цялата страна, ООН награди Марли с медал за мир, удостоен е с „Грами" за цялостно творчество. Списание „Тайм“ избра Exodus за албум на 20-и век. Боб Марли има звезда на Алеята на славата в Холивуд и е въведен в Залата на славата на рокендрола. Текстовете на песните му говорят едновременно за революция и изкупление, много от стиховете са изградени върху библейски цитати и оформят идеологията му по въпроси като благодат, смирение, материализъм, любов и прошка (...) Песента One Love олицетворява именно тази идеология“, пише британският вестник.

Благодарение на сравнително кратката кариера на Боб Марли културата на цял един регион – музика, храна, начин на живот, става пристрастяваща, а ямайските диджеи след него имат отъпкан път, по който да вървят. Не е пресилено да се твърди, че именно Боб Марли издига регето до музикален жанр.

Днес в Ямайка музеят на Боб Марли е най-посещаваният туристически обект, привличащ повече от 60 хил. гости годишно.

Какво помага на музиката на Марли да намира толкова топъл прием в света? Музикантът се е гордеел най-вече със своята ритъм китара. Приживе той обяснява в интервюта, че е искал да направи музиката си толкова проста, че песните му да могат да бъдат изпети от малки деца.

Марли започва кариерата си още като тийнейджър, през 1963 г. През 1965 г. издава дебютния албум на групата „Уейлърс“, от който е култовата One Love. Албумът става популярен в целия свят – Марли така и не опознава вкуса на неуспеха и дългото чакане. „Уейлърс“ ще издадат още 11 албума след големия си пробив.

Регето на Боб Марли постепенно се развива – от по-агресивно свирене и мощно вокално присъствие се минава към ритмично изградени песни. След прочутата версия на песента на Ерик Клептън I Shot the Sherriff Марли е на абсолютния световен връх с No Woman, No Cry. Постепенно албумите и песните му започват да пробиват в американските класации. Животът на музиканта, за разлика от ритъма на големите му хитове, върви на твърде бързи обороти – той оцелява след опит за политически мотивирано убийство в Ямайка, премества се в Лондон, записва Exodus и е диагностициран с меланома през 1977 г. В годините преди смъртта си става част от Етиопската православна църква. Умира през май 1981 г.