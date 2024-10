Мария Илиева за дуета с Джо Лин Търнър: В началото изобщо не можах да повярвам какво ми се случва

В началото изобщо не можах да повярвам какво ми се случва, казва Мария Илиева по повод дуета й с Джо Лин Търнър. „Той е световна звезда, истинско вдъхновение за мен и милиони меломани. Огромна чест за мен е такъв изпълнител да обърне внимание на изкуството ми и да ме покани да запишем дует. Това е сбъдната мечта. Безкрайно се вълнувам и нямам търпение да ви представим Forever“, коментира българската певица.

„Гордея се да обявя колаборацията ми с невероятната българска изпълнителка и истинска суперзвезда – Мария Илиева. От много време се възхищавам на таланта ѝ и се надявах, че един ден ще можем да работим заедно. Ето, че този ден дойде. Не можех да избера по-добър партньор, с който да разпространим любов и обединение в свят, който има нужда от това сега, повече от всякога”, написа Джо Лин Търнър в социалните мрежи.

Мария Илиева се запознава с вокалиста на Rainbow и Deep Purple, написал Can’t Let You Go и Street of Dreams, през 2015 г. Тогава рок легендата гостува на финала на музикално риалити и отвежда участникa от отбора на Мария – Славин Славчев до победата, припомнят от Stereo Room. Близо 10 години по-късно, Джо Лин Търнър създава песен, която иска да направи в дует с женски вокал. Мениджърът му за Източна Европа предлага Мария Илиева като подходящ изпълнител. Джо познава добре Мария и отдавна иска да работи с нея. Със съпругата му Мая Търнър, която е и негов мениджър, чуват баладата „Любов”, която ги грабва, без да разбират текста. Свързват се с Мария Илиева с думите „Ти си артист от световна класа”.