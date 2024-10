Khirki и Vrani Volosa ще имат съвместен концерт в София

Гръцката метъл група Khirki и родната Vrani Volosa ще направят съвместен концерт в София по покана на Threechords Records. Датата е 23 октомври – в Mixtape 5, съобщават организаторите.

Khirki е трио от Атина. Името произлиза от легендарната магьосница Цирцея от Омировата „Одисея“. За техния отличителен звук групата смесва рифове от тежък метъл и рок, вдъхновени от групи като Mastodon, High On Fire, Tool и Kvelertak, с балканска и анадолска народна музика. През 2021 г. сами издават дебютния си албум Κτηνωδία („Бруталност“), което привлича вниманието на гръцкото музикално издателство Venerate Industries и то преиздава албума същата година. Записът е оценен с 9/10 от Metal Hammer Greece и отличен с Tip of the Month на германското списание Rock Hard, a в момента заемa #50 в класацията Top 100 Stoner Metal Albums Of All Time на онлайн изданието www.metalstorm.net.

През 2024 г. излиза вторият албум на Khirki, наречен Κυκεώνας (Древногръцка напитка, съставена от вода, едросмлян ечемик и подправки, в „Одисея“ магьосницата Цирцея добавя в напитката магическа отвара, за да омагьоса Одисей и неговите спътници). В Khirki са Димос Йоану – китара, вокали, Орестес Кацарос – бас, Орестес Маврос - барабани.

Vrani Volosa е бургаска метъл група с повече от двадесет годишна история. Има издадени четири албума и едно DVD, в подкрепа на които е направила множество концерти в страната и чужбина с групи като Ihsahn, Orphaned Land, Pungent Stench, Skyclad, Rotting Christ, Balfor, Raventale, Harmasar, Infected Rain, Blaze Of Sorrow, Celelalte Cuvinte. Последното творение на групата е дългосвирещият опус Woods Mountains Skies. Във Vrani Volosa са Кольо - китара, Александър - бас, Кристиян - барабани, Петър - китара, и Христо - вокали.