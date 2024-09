Пианистът, композитор и преподавател по музика в Лос Анджелис проф. Милен Киров ще изнесе концерти в София и Пловдив

Пианистът, композитор, професор по музика и преподавател в Лос Анджелис Сити Колидж Милен Киров ще представи на 24 октомври в клуб In the Mood в София двойната плоча на соло албума си Spatium - записан в Полша и издаден от ICSM Records на Иво Върбанов, който работи в Лондон. На премиерата на плочата Милен Киров ще свири на пиано - соло изпълнения и в трио със специалните си гости Кристиян Желев (ударни инструменти) и Даниеле Фебо (бас), съобщиха от екипа на музиканта.

На следващия ден - 25 октомври, тримата ще изнесат концерт и в Пловдив, в клуб "В джаза".

Концертите в България на Милен Киров ще продължат на 5 декември в столичния клуб Bee Bop Cafe със съвсем друг състав - групата Milen Kirov & the Funky Mainas. Там музикантите ще свирят авторски фънки композиции на Киров. Същата програма - микс от фънки ритъм, мощна брас секция, неравноделни размери и модални мелодии с емоционални соул вокали, групата ще представи и на 7 декември в In the Mood в София.

Милен Киров живее в Калифорния от 26 години. Авторските му композиции за соло пиано, джаз формации и камерни групи, които представя на концерти в САЩ и Европа, съчетават традициите на европейската класическа музика, американския джаз и българския фолклор. Музикантът е роден в Пловдив в семейство на фолклорни изпълнители и преподаватели. Баща му Тодор Киров е професор по гъдулка в Академията за музикално и танцово изкуство (АМТИИ) в Пловдив, където е бил и декан на департамента по фолклор. Майка му е певица и тамбуристка. Когато е на 11 г., родителите му купуват кийборд и така се запалва по блуса и джаза. В Пловдивската академия изучава пиано, а след това завършва музикално образование в САЩ - там получава бакалавъркса степен по пиано и магистратура по композиция. През първите си години в САЩ е свирил в рокбанди като кийбордист и е бил студиен музикант. Защитава и докторантура в Калифорнийския институт по изкуствата на тема българските неравноделни размери и тяхното приложение в съвременната музика. Автор е на учебника "Размери и ладове", към който има и диск с концертни етюди.

Киров е автор на музиката за филмите "Човешка грешка" на Робърт Йънг, "Пура на плажа" на Стивън Милс, "Рекет" на Майкъл Баез и Христо Христов, както и на документалната лента за Уди Алън на режисьора Робърт Уайди. Има няколко издадени албума, най-новият от които е соло пиано албумът му Spatium.

Един от любимите му по-ранни проекти е създаденият от него и все още съществуващ "Оркестър Мезе” (Orkestar MEZE) – група от единадесет музиканти от различни етноси, живеещи в Лос Анджелис. Дебютният им албум "Селски фънк" излиза през 2011 г. и е представен с голям концерт в "Кей клуб" в Холивуд. Седем от песните в диска са на английски, има и две песни на български: "Селска приказка" - с музика и текст на бащата на проф. Киров - Тодор Киров и "Зора" – адаптация на български фолклор. Във втория албум на групата, в който Милен Киров е композитор, автор на текстовете и продуцент, гостуват Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, професор Тодор Киров и слепият "посланик на соула" Елис Хол - легендарен вокалист и мултиинструменталист, откритие на Рей Чарлс. "Оркестър Мезе" обикаля Калифорния с т. нар. "селски" партита - шоу-спектакъл, който понякога продължава по 5-6 часа.