Магията на ABBA оживя с гласовете на Люси Дяковска и Милица Гладнишка в Народно читалище „Развитие 1869“ в Разград. В препълнената зала двете певици, съвместно с Плевенската филхармония и под диригенството на Георги Милтиядов, изпълниха едни от най-известните хитове на шведската поп група.

В изпълнение на Люси Дяковска и Милица Гладнишка десетки разградчани чуха хитовите песни като Gimme, gimme, Lay Аll Your love, Take a Chance, One of Us, Mama Mia, Chiquitita, Money, Money и други. Двете певици през цяло време приповдигаха атмосферата с песни, танци и неизчерпаема енергия, а публиката ги възнагради с бурни аплодисменти.

Концертът под наслов ABBA Symphonie е посветен на 70-ата годишнина на Плевенската филхармония. Композициите на шведската четворка оживяват при голям интерес в цяла България в нов прочит за симфоничен оркестър и поп гласове. В началото на лятото ABBA Symphonie имаше представяне на сцената на Летния театър в плевенския парк "Кайлъка". След Плевен турнето продължи с концерти в Сливен, Пловдив и Силистра. Тази вечер Разград беше домакин на концерта. По програма, на 23 октомври ABBA Symphonie ще гостуват в Добрич.