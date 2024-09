Торд Густавсен представя нов албум в зала „България“

Триото на Торд Густавсен ще представи новия си албум Seeing на 12 ноември в зала „България”, съобщават организаторите от „Джаз плюс“.

По думите им Торд Густавсен е един от най-вглъбените и съзерцателни пианисти на нашето съвремие. С 10 записа за ЕСМ в различни формати (трио, квартет, квинтет), той е в постоянно търсене на оголената истинска красота в музиката. С последните си три проекта той се завръща към трио формата, дълбаейки навътре в душата на заложената концепция още от времето на триото на Бил Еванс – The art of trio. Триото търси, изследва, въплътява в един организъм емоционалната насителост, елегантността и дъхът на музиката.

„Да общуваш с музиката на Торд Густавсен е истинско вълшебство. Всяка негова творба е тихо откровение. Вглъбеност и тиха вътрешна динамика, отглас от църковни химни и „деликатна игривост" струят от петте албума на триото – Changing Places, The Ground, Being There, The Well, The Opening, а настоящият не прави изключение. Със заглавието си албумът ни приканва са отворим вътрешните си очи, да погледнем навътре“, разказват от „Джаз плюс“.

По думите им The Seeing предлага прекрасна музика, пълна с мелодии и очарователни хармонии и най-важното - представена е от завършени музиканти – барабанистът Йарле Веспестад, който, от самото начало, е неизменна опора на норвежкия пианист, и басистът Стейнар Ракнес.

/ДД