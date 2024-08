Концерт на международната формация Tony, Ben & Skiller предложи на великотърновската публика смес от джаз, електронна музика и бийтбокс. Той се проведе на откритата сцена "Арт лято" в старата столица и се осъществи с подкрепата на посолството на Кралство Нидерландия в България, Община Велико Търново и Radar Festival Beyond Music.

Нидерландските музиканти Тони Роу, Бен ван Гелдер и българският бийтбоксър и световен шампион по бийтбокс от 2012 година SkilleR се запознават в Амстердам, Нидерландия, разказа за БТА българинът. Това се случва през месец ноември миналата година, по линията на едно издание на варненския Radar Festival Beyond Music и по предложение на неговия артистичен директор Димитър Бодуров. Тогава триото се създава заедно с друга международна формация. "Това ни е трето такова участие и всичко се случва на базата на импровизацията", поясни SkilleR, който добави, че тримата музиканти почти не се познават и нямат създадени общи композициии. Първата им изява е в Амстердам, а ден преди концерта във Велико Търново, групата свири на Radar Festival Beyond Music във Варна. Сега предстои Тони Роу и Бен ван Гелдер да се приберат в Нидерландия, а SkilleR се надява занапред тримата да имат и нови общи проекти. Тони и Бен харесват България и музикалната култура на хората в страната ни, каза българският изпълнител. Те са идвали няколко пъти, като са свирили и с други наши музиканти, посочи той. "Радвам се, че благодарение на такива проекти имам възможността да правя различни неща. Отдавна се стремя да покажа, че бийтбоксът не е просто някакъв стил, а е начин на създаване на музика. Както може да участвам в джаз концерт, така мога да правя и електронна музика с гласа си, както и фолклорна, защото често имам изяви с "Мистерията на българските гласове"", каза за БТА SkilleR, който е бил на сцена с десетки световни звезди като Shaggy, N.O.H.A., Stereo MCs, Lumidee, Outlandish.

Холандският пианист Тони Роу е познат като един от най-креативните пианисти на нашето време, посочиха организаторите на концерта във Велико Търново. През 2009 г. той основава иновативното трио Tin Men and the Telephone, което му осигурява международно признание. Тони Роу непрекъснато се усъвършенства и изследва нови начини за създаване на музика, като интегрира нови технологии и видео. През 2013 г. триото му пуска интерактивно приложение, което позволява на публиката да участва в изпълненията им на живо. Този иновативен проект предизвиква интерес по цял свят. През 2014 г. Тони Роу получава престижната награда North Sea Jazz Composition Assignment за иновативната си работа с Tin Men and the Telephone.

Бен ван Гелдер е известен холандски саксофонист и композитор, считан в международен мащаб за авторитет в областта на алт саксофона, посочват организаторите. Колеги и критици го хвалят за неговия уникален звук, лиризъм и личен подход към композицията. Неговата музика е здраво вкоренена в джаз традицията, но обхваща и много други музикални жанрове.