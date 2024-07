Фотографката Михаела Аройо показва живота на българската диаспора в Бесарабия

Фотографката Михаела Аройо изследва идентичността на българската диаспора в Бесарабия, с акцент върху историята на региона. Проектът ѝ ще бъде представен с изложбата „Сънувам на български“. Откриването е днес в галерия „Синтезис“, съобщават организаторите.

По думите им това е първото цялостно представяне на проекта.

В продължение на пет години авторката посещава над 60 населени места в Молдова и Украйна с преобладаващо българско население. По време на 14-те си пътувания тя снима традициите, ежедневието на хората. Паралелно с това Аройо записва аудио интервюта, песни и стихотворения с членове на общността, които стават основа на звуковата среда, създадена за изложбата от Светослав Тодоров, журналист и музикален селектор. В експозицията е включен още текстът „Бесарабският фронт“ на писателя и журналист Димитър Кенаров.

„Когато за първи път посетих Бесарабия през 2019 г. не знаех почти нищо за нашата диаспора там. Всъщност, тъкмо това ме отведе в един горещ юлски ден на събора „Есть контакт” в село Стояновка в Молдова - ежегодна среща на българските младежи от региона. На влизане в селото спрях колата пред една къща по прашния черен път и на развален руски попитах бабата отпред къде е съборът, а тя изненадващо ми отговори „Говори на български, бе!”. На път за там бях прекосила две граници, а се чувствах като у дома си, толкова гостоприемно ме приеха. За това допринасяха и разговорите на български, познатите манджи, неизбежната „Бяла роза”, както и някои позабравени поп-фолк хитове от 90-те. Това пътуване продължи само едно денонощие, но неочаквано се превърна в начало на дългосрочен фотографски проект“, разказва Михаела Аройо.

Тя отбелязва, че през 2021 г. отново е била на събора „Есть контакт“, този път в село Чушмелий, Украйна. Там фотографката се запознала с Дана Митанова, която разказала, че бесарабските българи използват поне три езика в ежедневието си - родния български, държавния – украински или молдовски и общия за всички в този мултиетнически регион – руски. Допълнила, че не знае на какъв език мисли, но сънува на български.

Десетки хиляди българи мигрират от българските земи към Бесарабия след руско-турските войни от 1806-1812 г. и 1828-1829 г., за да избегнат османските набези, посочват организаторите на изложбата. Причините за преселението са свързани и с политиката на Руската империя да засели в Бесарабия население, което да облагороди граничния за империята регион, обясняват те.

До момента проектът е представян в Болград, Украйна (2021), в селата Тенево и Голица, България (2021), в изложби организирани от фондация „Аморфа“ в „Ателие пластелин“ София и ЖП гара Варнa (2022), в групова изложба „На/родна земя“ в Пловдив (2022), както и като част от инициативата Square Mile на The VII Foundation в Арл, Франция (2024).

В съпътстващата програма на експозицията е включена „Фотокниготека“, като в библиотека „Фотосинтезис“ на 1 август ще бъдат представени фотокниги, избрани от Михаела Аройо. На 29 август авторката ще е гост на „Благодатни четвъртъци с Гаро Кешишян“ във Варна, на 18 септември ще участва в разговор на тема „Бесарабските българи“ заедно с етнолога Галин Георгиев и писателя и журналист Димитър Кенаров. На 24 септември Аройо ще направи тур в изложбата „Сънувам на български“.

Експозицията се организира с подкрепата на „Фотосинтезис“. Проектът е частично финансиран по програми „Творчески инициативи” и „Творчески стипендии” на националния фонд „Култура“.

Михаела Аройо е документална фотографка, родена през 1993 г. във Варна. Започва професионалния си път през 2014 г. като стажант във вестник „Труд“, а в периода 2017 - 2018 г. е щатен фоторепортер в агенция „Булфото“. От 2020 г. работи на свободна практика и изследва теми като културна идентичност, история, фолклор и околна среда. Аройо има бакалавърска степен по фотография от Нов български университет (НБУ), а в момента следва магистратура по история във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Участва в майсторски класове по документална фотография организирани от NOOR и The VII Foundation и фотографски работилници със Стратос Калафатис (2022) и Ванеса Уиншип и Джордж Георгиу (2023), организирани от галерия „Синтезис“.

Нейни фотографии са публикувани в издания като The New Yorker, National Geographic и Die Zeit. През 2022 г. National Geographic България публикува нейни снимки и статия за бесарабските българи. През 2023 г. проектът „Сънувам на български“ печели признание от Magnum Foundation с второ място на Inge Morath Award – награда, връчвана на жени фотографки до 30-годишна възраст. През същата година Аройо печели наградата на The Everyday Projects - субсидия в подкрепа на работата ѝ по същия проект.

