В Софийския университет се проведе научен семинар, свързан с отражението на политиката за изкуствения интелект на университетско ниво

В Заседателната зала на Факултета по математика и информатика (ФМИ) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе научен семинар, свързан с отражението на политиката за изкуствения интелект на университетско ниво и на ниво индивидуални програми (Reflections of AI policy at the university level and at the individual program level), съобщиха от висшето училище.

Семинарът се организира по проект AI-BEST – Изкуствен интелект и големи данни за образование, софтуер и информационни технологии (AI and Big data for Education, Software and information Technologies), дейност 3.4 на проект SUMMIT на Софийския университет.

Откриването направи доц. д-р Александър Димов, ръководител на AI-BEST, който след кратко представяне, даде думата на проф. Виджей Канабар от Бостънския Университет.

Семинарът започна с представяне на последните тенденции при приложението на изкуствения интелект в образованието от гледна точка, както на академичните институции, така и на индустрията. Бяха посочени различни примери от натрупания опит в Бостънския университет и личните наблюдения на лектора в различни дисциплини, водени от него. В рамките на семинара бяха разисквани различни насоки, добри практики и предимства при приложението на големи езикови модели в университетското образование.

Семинарът завърши с кратка дискусия и обмяна на опит между участниците, допълват от СУ.

/ЙВЛ