Музей в Австралия показва единствения екземпляр от албум на групата "Ву-Танг клан"

Музеят на старото и новото изкуство в австралийския щат Тасмания ще представи единственото копие на албума Once Upon a Time in Shaolin на американската рап група "Ву-Танг клан" на предстояща изложба, предаде Би Би Си, като цитира представители на културната институция.

Експозицията Namedropping включва единственото в света копие на легендарния седми студиен албум на "Ву-Танг клан". Посетителите ще имат възможност и да прослушат продукцията.

От 15 до 24 юни в музея ще се проведат 30-минутни сесии за слушане на песни от албума.

Once Upon a Time in Shaolin се смята за един от най-ценните и редки албуми в историята на музиката. Създаден е в знак на протест на хип-хоп групата срещу девалвацията на музиката в дигиталната ера.

Албумът е записан в периода 2006-2013 г. тайно. През 2015 г. е продаден на търг за два млн. щатски долара на ръководителя на фармацевтична компания Мартин Шкрели, който по-късно е осъден за измама с ценни книжа, а активите му, включително продукцията на "Ву-Танг клан", са запорирани от федерален съд в САЩ.

През 2021 г. албумът е закупен от групата за дигитално изкуство Pleasr за четири милиона щатски долара.