„Черно куче“ на китайския режисьор Гуан Ху спечели конкурса „Особен поглед“ в Кан

Филмът „Черно куче“ (Gou Zhen) на китайския режисьор Гуан Ху спечели приза „Особен поглед“ на Филмовия фестивал в Кан, предаде Ройтерс.

Сценарият разказва за човек, освободен от затвора, който се връща у дома в отдалечен град в Китай, за да го отърве от бездомни кучета пред Олимпийските игри, на се сприятелява с едно от тях.

Еди Пън, който изпълнява ролята на Лан във филма, присъства на церемонията в Кан заедно с хрътката Син.

Наградата на журито „Особен поглед“ бе присъдена на френския филм „Историята на Сулейман“ на режисьора Борис Ложкин, който разказва за борбата на гвинейски имигрант да оцелее в Париж.

Наградата за най-добър режисьор бе присъдена на италианеца Роберто Минервини за The Damned („Прокълнатите“) и на британско-замбийската режисьорка Рунгано Ньони за On Becoming a Guinea Fowl („Как да стана токачка“).

Канадският режисьор и актьор Ксавие Долан оглави тазгодишното петчленно жури на конкурса, насочен към артхаус филми, който се провежда паралелно с основния конкурс „Златна палма“. За наградата в „Особен поглед“ се състезаваха общо 18 филма.