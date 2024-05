Пътуващата изложба „В окото на бурята. Модернизъм в Украйна“ ще гостува в София

Пътуващата изложба „В окото на бурята. Модернизъм в Украйна“ (`In the Eye of the Storm. Modernism in Ukraine`) ще гостува в Националната галерия/Двореца от октомври 2024 до януари 2025. Тя представя спасено от бомбардировките украинско изкуство от първата половина на ХХ век, съобщават организаторите.

„Поради жестоките бомбардировки в Украйна, износ на художествени произведения от страната в безопасна среда започва през март 2022. Изложбеният проект „В окото на бурята. Модернизъм в Украйна” е замислен от куратора Константин Акинша и Юлия Литвинец, директор на Националния художествен музей на Украйна, и реализиран с подкрепата на колекционерката Франческа Тисен-Борнемиса“, разказват от екипа на Националната галерия.

Те припомнят, че първата изложба е през ноември 2022 г. в Националния музея „Тисен-Борнемиса“ в Мадрид. Следват експозициите в музея „Лудвиг“ в Кьолн, Кралската академия на изкуствата в Брюксел и музея „Белведере“ във Виена. Преди да пристигне в София, изложбата ще бъде показана в Словашката национална галерия в Братислава и в Кралската академия на изкуствата в Лондон.

„В окото на бурята. Mодернизъм в Украйна” представя ценни художествени експонати, предоставени от Националния художествен музей на Украйна в Киев, Музея на театъра, музиката и киното в Киев, музеите в Харков, Днепър, Лвов, Полтава и Одеса, за да бъдат опазени по време на продължаващата руска инвазия в Украйна, отбелязват още от екипа.

/ВСР