Captain Hollywood Project се присъединява към Spice Music Festival тази година. Пионерите на евроденс музиката с над 20 милиона албума, продадени по целия свят, пристигат в Бургас за шестото издание на фестивала (2-3 август), съобщават организаторите.

Тони Доусън-Харисън, известен като Captain Hollywood, е един от първите брейкденс артисти в Европа, успял да достигне първите места в класациите като самостоятелен артист, без каквато и да е помощ от звукозаписна компания. Той е музикант, рапър, певец и продуцент, създал световни хитове като More & More, Only With You, All I Want и Impossible, които и до днес са неизменна част от музикалната сцена и класациите с музика от 90-те.

Като продуцент и хореографТони Доусън работи със световноизвестни артисти като Old Dirty Bastard (WutangClan), Crazy Bones (Bone, Thugs & Harmony ), Ник Картър (Backstreet Boys), DJ Bobo, Haddaway, Turbo B.

В Бургас пристига с новото лице на групата Рей Томсън, подбран и обучен специално за проекта. Освен шоумен Рей е и професионален тaeбo треньор – комбинация, която ще видим на сцената, коментират организаторите.

На сцената на Spice Music Festival тази година ще са също E-Type, 2 Unlimited, Haddaway, Fragma, Gareth Gates, John Newman, Panjabi MC, David Tavare, Italo Brothers, Evi Goffin ex-Lasgo, Groove Coverage, KLF feat. GODDESS, Wanda Dee.

/ДД