Ако музиката е създадена искрено, всеки човек ще я оцени и ще бъде докоснат, каза джазменът Боби Вълчев

Музикантът Боби Вълчев работи върху новия си джазов албум. Той ще бъде акустичен, като вече записва на живо в студио. Това съобщи в интервю за БТА Вълчев, който твори и преподава джаз музика в Дубай. Текстовете, музиката и аранжиментите в албума са авторски.

Боби Вълчев е певец, пианист, тромпетист и композитор. Парчетата за албума си записва с барабанист и басист - Алекс Воробев и Хърман Кортес. Аблумът ще включва около 10 творби – много блуз, джаз, интересни битове и много сола. Някои от тях са по-стари, но основната част са композирани за този албум. Очаква се той да е готов до края на месец май. „Албумът няма да е прекалено профилиран, а ще е, така да го наречем, лесно запеваем джаз. Музика, която хората ще могат да слушат по всяко време и навсякъде“, разказа музикантът. По думите му, когато музиката е направена искрено, от душа и сърце, всеки я чува и усеща, без значение какъв стил е. Има мислене, че хората трябва да са подготвени, за да слушат джаз, но не е така, каза Вълчев. Музикантът наскоро получи от правителството на ОАЕ „златна виза” заради приноса му към местната култура и образование. Свирил е пред кралските семейства на емирствата, а на една сцена е излизал с Том Джоунс, Лайнъл Ричи, Стинг, Крис Боти, Earth, Wind & Fire.

На 9 август на Античния театър в Пловдив Вълчев подготвя концерт съвместно с Биг бенд – Пловдив. На сцената ще бъдат запалени 17 000 свещи, което е с хиляда повече от настоящия световен рекорд. С този концерт и с албума ми се иска по някакъв начин да върна времето назад, когато музиката е била по-истинска, акустична, и отношенията на хората са били аналогови, някак си всичко е било по-романтично, разказа музикантът. По думите му джазът е много стара музика и когато е писана, хората са си комуникирали повече на живо и е имало свещи. Това чувство сме го позабравили, защото всичко вече е дигитално, животът е забързан, каза джазменът. Той е убеден, че музиката се възприема по друг начин в комбинация със свещи, защото „те отварят сетивата и чуваш, и усещаш музиката 10 пъти по-силно с душата и сърцето“. Античният театър е толкова красив и внушителен и в комбинация със свещите мисля, че изживяването ще е много силно, каза Вълчев. Концертът ще включва популярни джаз хитове с по-интересни аранжименти, с много свирене. Ще има песни, които хората не очакват да чуят в джазов вариант.

Миналата година Боби Вълчев и Биг бенд – Пловдив отново озариха сцената със свещи на концерт в парк Бунарджика. Това беше първият концерт от серията със свещи. Беше много успешен, с много хора и се получи хубаво, защото те танцуваха и пяха с нас, разказа музикантът. По думите му публиката в България е някак малко по-изпитателна и недоверчива в началото, „но като им грабнеш вниманието и те харесат, стават страхотни“. Смятам, че и като хора сме така – по-трудно се сприятеляваме, но като го има вече усещането, то е силно и истинско, каза Вълчев.

Като малък Боби пее в Хора на софийските момчета. Обикаля цял свят и участва в конкурси и фестивали. По същото време, около 6-годишен, започва да свири на пиано. В предаването по БНР „Хоризонт на вълните на младостта“ е първото му участие, когато е едва на 7 години. Можех да пътувам по това време и да видя колко много възможности мога да имам и колко е обширен светът, колко много музика има в него, спомня си музикантът. Пътуванията, по думите му, са му дали богатство, което му е помогнало да се развива. Още от малък вижда различната енергия на хората, как те могат да бъдат широкоскроени. Отвори ми се широко мирогледът и ми даде път за това, което правя в момента, разказа Вълчев.

Музикантът е убеден, че любовта към музиката се е прехвърлила към него с голяма сила от баща му. Той има огромна колекция от записи, които с Боби навремето са слушали на грамофон. Свирил е в група, но заради мисленето, че музикант къща не храни, е станал инженер. „Никога не съм се замислял, че искам нещо друго да правя и винаги съм следвал сърцето си. Щастлив съм от това, че имам възможност да си следвам пътя и че семейството ми винаги ме е подкрепяло“, разказа джазменът. Той си спомня, че къщата, в която е роден и израснал в София, е била малка и не е имало място за пиано. Но аз толкова много исках, че родителите ми ми купиха голямо пиано, каза Вълчев. Когато започва да свири на тромпет, се налагало да става в 5 часа сутринта, за да репетира, защото инструментът изисква ежедневни репетиции. Тромпетът е инструмент, който иска всеки ден да свириш по няколко часа, за да си във форма. Аз съм такъв човек, че не се отпускам и всяка сутрин съседите ми слушаха тромпет от 5:30 сутринта, каза музикантът.

„Джазът ме избра, не аз него. Първия път, когато чух джаз, нещо в мен трепна, полудях и оттогава това чувство продължава и не спира“, сподели Вълчев. Спомня си, че когато е учил пиано, е свирил по ноти класика и това му е било много скучно. По това време слуша много Бийтълс, но когато чува Луис Армстронг, „пощръклява“. „Джазът ми стана много интересен, защото дава свобода. Той е изключително обширен, цветен, дава възможност да си себе си, да свириш всеки път по различен начин. Дава свобода и до ден днешен чувството продължава и даже се засилва“, каза Вълчев.

Средното си образование Боби Вълчев завършва в Музикалното училище „Любомир Пипков“ в София. Записва се в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, но прекъсва и заминава за Англия, където учи в The Guildhall School of Music and Drama. Там не открива, това, което търси, завръща се в България и завършва академията с две специалности - дирижиране и пиано.

Живее в Дубай от 14 години, където изнася концерти, участва в събития, преподава, композира и записва музика. Вълчев сподели, че все повече мисли за постоянно прибиране в България в най-близко бъдеще, защото му липсва. Аз съм човек на света и пътувам постоянно и където и да живея, ще пътувам, каза джазменът.