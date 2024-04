Режисьорът Ромео Кастелучи няма да постави цялата тетралогия "Пръстенът на нибелунга" в Брюксел

Танцовият спектакъл At The Beginning Of The City Of Rome на Клаудия Кастелучи е сред основните акценти в международната програма на на регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ този сезон и първият спектакъл на световноизвестната хореографка и драматург, който ще бъде поставен на българска сцена. Представленията са на 20 и 21 май, съобщават организаторите.