Клаудия Кастелучи превръща софийската „Топлоцентрала“ в древния Рим

Танцовият спектакъл At The Beginning Of The City Of Rome на Клаудия Кастелучи е сред основните акценти в международната програма на регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ този сезон и първият спектакъл на световноизвестната хореографка и драматург, който ще бъде поставен на българска сцена. Представленията са на 20 и 21 май, съобщават организаторите.

Италианската хореографка и драматург е носител на „Сребърен лъв“ за танц от биеналето във Венеция през 2020 г., сестра на Ромео Кастелучи и създател, заедно с него, Киара и Паоло Гуиди, на знаменитата театрална компания Societas Raffaello Sanzio.

Клаудия Кастелучи и шестима танцьори от нейната трупа пристигат у нас по покана на „Топлоцентрала“.

„At The Beginning Of The City Of Rome е танц, който разказва как в древната римска империя - начало на масовото общество, каквото днес го познаваме - човек започва да губи представата за мярка. Заглавието на пърформанса ни връща в зората на най-обширната европейска цивилизация, когато възниква нуждата да бъдат регулирани отношенията ни с вещите, чието количество расте невъобразимо. Хореографията на Клаудия Кастелучи изразява фактите, последиците, решенията и договорките, резултат от определена траектория на човешките постъпки“, разказват от „Топлоцентрала“.

По думите им това не е първото посещения на Кастелучи в България. В края на март тази година тя гостува в София по покана на Народния театър „Иван Вазов“ и обсъди с екипа му съвместни бъдещи проекти. Посещението ѝ стана и повод „Топлоцентрала“ и Народният театър да потвърдят желанието си да си партнират за по-разширеното представяне на работата на Клаудия Кастелучи и други водещи имена от европейската сцена пред българска публика.

След Клаудия Кастелучи, международната изпълнителска програма в „Топлоцентрала“ продължава с танцовия пърформанс KOAN на английския хореограф Джулиън Хамилтън (25 май), и със соловия танцов спектакъл The Speech на израелската хореографка Ноа Зук от танцовата компания “Батшева” - една от водещите компании за съвременен танц в света, основана от Марта Греъм и баронеса Батшева де Ротшилд.

На 29 юни Ноа Зук ще представи първия си изцяло самостоятелен пърформанс като диалог със своето собствено минало, отражението му върху настоящия живот и погледа към непознатото бъдеще. Следващите три дни - 30 юни, 1 и 2 юли, Зук ще проведе уъркшоп за български пърформъри със своя репертоар, фокусиран върху световноизвестния танцов език Гага, който активира тялото и физическите ни усещания на по-дълбоко от познатото ниво.

