Доналд Съдърланд пише мемоар

Доналд Съдърланд ще издаде свой мемоар, в който ще разкаже за живота си и за 60-годишната си кариера като един от най-добрите холивудски актьори, предаде Асошиейтед прес. Книгата „Измислено, но все пак вярно“ (Made Up, But Still True) ще бъде публикувана на 12 ноември, когато актьорът ще навърши 89 години.

„Доналд Съдърланд остави незаличима следа в индустрията, откакто ролята му във „Военнополева болница“ го катапултира в очите на обществеността преди почти шестдесет години“, се казва в изявление на издателство "Краун". „Със суровата си честност и зловещо чувство за хумор прочутият актьор разказва за живота си в тази определяща за поколението книга, като описва с много подробности твърде многото си сблъсъци със смъртта, любящите си отношения с родителите си и историите зад кулисите на филмите, в които е участвал.“

Основна фигура в Новия Холивуд от 70-те години на миналия век, Съдърланд оттогава работи постоянно. Дълго време е смятан за един от най-добрите актьори. Той никога не е бил номиниран за „Оскар“, въпреки че участва в няколко филма, спечелили престижната награда. През 2017 г. той получи почетен „Оскар“ за цялостно творчество. Съдърланд има също така награда „Еми“ и два „Златни глобуса“.

„Измислено, но все пак вярно“ ще бъде първата му изява като писател.

Роден в Сейнт Джон, Канада, Съдърланд едва оцелява след поредица от детски болести, сред които детски паралич, ревматична треска и спинален менингит. В книгата той описва тази борба, както и растящата си тийнейджърска сексуалност и любовта си към актьорското майсторство. Започва да играе в началото на 60-те години на миналия век.

Съдърланд пробива в Холивуд с малка роля в класическия филм за Втората световна война от 1967 г. The Dirty Dozen и прави голям пробив с главната роля на Капитан Бенджамин Франклин (Ястребовото око) Пиърс младши във филма на Робърт Олтман „Военнополева болница“. Работи със режисьори като Николас Роуг в „Не поглеждай сега“ и Федерико Фелини в „Казанова на Фредерико Фелини“. Също толкова често се появява и в по-популярни филми, като играе космически командир в „Героите на Кели“, луд подпалвач в Backdraft и авторитарен президент в поредицата „Игрите на глада“.

Доналд Съдърланд има пет деца, като някои от тях също са актьори. Най-известният е Кийфър Съдърланд.