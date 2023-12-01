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Архиерейска света литургия и маслосвет за българския патриарх Неофит бяха отслужени в митрополитския храм "Св. Марина"

Димитрина Ветова
Архиерейска света литургия и маслосвет за българския патриарх Неофит бяха отслужени в митрополитския храм "Св. Марина"
Архиерейска света литургия и маслосвет за българския патриарх Неофит бяха отслужени в митрополитския храм "Св. Марина"
Архиерейска света литургия и маслосвет за българския патриарх Неофит бяха отслужени в митрополитския храм "Св. Марина". Снимка: Софийска митрополия
София,  
01.12.2023 16:42
 (БТА)
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В Софийската света митрополия днес бяха отслужени архиерейска света литургия и маслосвет за здравето на Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Неофит, който наскоро бе хоспитализиран в болница поради белодробно усложнение. Това съобщиха от Софийската митрополия.

Светата литургия бе отслужена в митрополитския храм "Св. Марина" от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, в съслужение с архимандрит Василий - протосингел на Софийската света митрополия, с архимандрит Евтимий - духовен надзорник на Софийската епархия, с протодякон д-р Деян Коруноски и с йеродякон Поликарп. По време на богослужбата епископ Поликарп отправи специално прошение за здравето на Негово Светейшество.

Да се помолят заедно за изцерението на българския патриарх на съборна молитва в храма се събраха всички служители на Софийската митрополия, работещите в патриаршеския дом и столични духовници.

След литургията, край мощите на целителите св. Пантелеймон и св. Лука Войно-Ясенецки бе отслужено чинопоследованието на тайнството маслосвет, което включва седем апостолски четива и седем евангелски откъси, между които се четат молитви и различни прошения. Участващите в маслосвета - елей и червено вино, напомнят за милостивия самарянин от Евангелието, с които били измити раните на нападнатия от разбойници човек, а седемте свещи, които се палят след всеки прочетен евангелски откъс, символизират седемте дара на Светия Дух. Всички присъстващи заедно се помолиха за бързото оздравяване и възстановяване на Първосветителя на Родната ни Църква.

В отслужването на тайнството взеха участие Мелнишкият епископ Герасим - главен секретар на Светия синод, Белоградчишкият епископ Поликарп - викарий на Софийския митрополит, Велбъждският епископ Исаак - втори викарий на Софийския митрополит и архиерейски наместник на Кюстендилска духовна околия, архимандрит Василий - протосингел на Софийската света митрополия, архимандрит Евтимий - духовен надзорник на Софийската епархия, ставрофорен иконом д-р Стефан Стайков, иконом Дилян Цветков, иконом Костадин Тренев, иконом Петър Славов, свещеник Димитър Кутлев, протодякон д-р Деян Коруноски и йеродякон Поликарп.

Маслосветът завърши с многолетствие за Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит, а всички присъстващи бяха помазани с осветен елей.

/РБ/

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