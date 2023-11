Научен семинар на тема „Устойчиви процеси и системи в химичните и биохимични технологии“ ще се проведе в Института по инженерна химия

Научен семинар на тема „Устойчиви процеси и системи в химичните и биохимични технологии“ ще бъде проведен днес в залата на Института по инженерна химия (ИИХ) на Българска академия на науките (БАН) в рамките на проект „Устойчиви ресурсно-осигурителни вериги с отчитане на екологични, икономически и социални критерии“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката (МОН), съобщиха от Съюза на химиците в България (СХБ).

Семинарът ще бъде проведен присъствено. В него ще вземат участие 55 учени от различни научни организации и университети от страната и чужбина. Сред тях са осем института на БАН - Институт по инженерна химия, Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“, Институт по катализ, Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“, Институт по полимери, Институт по микробиология „Акад. Стефан Ангелов“, Институт по обща и неорганична химия, Институт по геология и геофизика. Ще участват и три национални университета - Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и четири международни научни организации - Otto von Guericke University of Magdeburg, Germany; October University for Modern Science and Arts (MSA), Academy of Scientific Research and Technology, Giza, Egypt; Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa и Centro de Química Estrutural, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.

Програмата на форума включва две пленарни лекции, които ще бъдат представени от проф. д.т.н. Венко Бешков от Института по инженерна химия на БАН и проф. д-р Йордан Христов от Химикотехнологичен и металургичен университет – София; пет устни доклада и 16 постерни доклада, допълват от СХБ.

Целта на семинара е да бъдат представени най-новите постижения, свързани с подобряване на устойчивостта на процесите и системите в областта на химичните, биохимични, фармацевтични, хранителни, енергийни и екологични технологии. /ПВ/