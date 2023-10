Покойният вече Джон льо Каре разказва личната си история в документален филм

Последните му думи пред обектива на камерата, година преди смъртта му - майсторът на британския шпионски роман Джон льо Каре разказва личната си история, почти без филтър, в документален филм, продуциран от двамата му синове, съобщи АФП.

Продукцията "John le Carre: The Pigeon Tunnel" (същото е и заглавието на мемоарите му, публикувани през 2016 г.) на американския режисьор Ерол Морис, лауреат на награда "Оскар" за "The Fog of War", излиза в петък на платформата Apple TV+.

Проектът започнал през 2019 г. в резултат на "щастливо стечение на обстоятелствата", каза пред АФП Саймън Корнуел, един от четиримата синове на писателя, починал през 2020 г.

"Приятел ни запозна с Ерол, който имаше идея да направи нещо около баща ни. Оказа се, че е почитател на творчеството му. Машината се задвижи доста бързо", обясни той.

Филмът, който съдържа откъси от телевизионни и филмови адаптации на романите на писателя, включва и интервю с автора на "Шпионинът, който дойде от студа". "За него това бе добро време да говори и да обърне поглед назад", каза пред АФП другият му син Стивън Корнуел. Никой обаче не е предвидил, че това ще бъдат последните свидетелства на писателя, роден като Дейвид Корнуел. Последният му роман "Шпионинът, който обичаше книгите" ("The Spy Who Loved Books"), бе публикуван посмъртно през 2021 г.

"Смъртта му напълно промени динамиката на филма, защото той се превърне в негово завещание", каза Стивън Корнуел. Във филма писателят, продал над 60 милиона екземпляра от романите си по света, често изглежда развълнуван. "Това е образ на баща ни, какъвто никога не бяхме виждали", увери синът му Саймън.