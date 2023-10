Фестивал за алтернативен театър събира в София артисти от няколко държави

Фестивал за алтернативен театър „Алтер его" започва днес в София, съобщават организаторите от театър-лабoратория „Алма алтер“ и театър-студио „4хС“.

„Веднъж в годината, в рамките на пет дни, сцената на „Алма алтер“ събира нетрадиционни театри от няколко континента, обединени от стремежа си към изследване на театралния експеримент. Експериментът-случване, което „човекът-зрител" трябва да съпреживее заедно с „човекa-актьор". Сред международните гости тази година са артисти от България, Япония, Нидерландия, Полша, Италия, Уелс и САЩ“, разказват организаторите.

„Няма четвърта стена, няма недостъпни граници между човека-актьор и човека-зрител. Вместо това, фестивалът създава интимно и взаимодействащо пространство, където границите между участниците и аудиторията се размиват. Пространство не само за естетическо съзерцание, но и за размисъл“, допълват организаторите.

ДИСКУСИИ

Предвидени са две дискусии на тема „Алтернативния театър, алтернатива на какво?", в които спектаклите ще обсъждат официалните гости на фестивала Тим Зандвег от Германия и Вито Миноя от Италия.

Вито Миноя, президент на Международната университетска театрална асоциация, е доктор по педагогика и професор по образователни и театрални дисциплини в университета „Карло Бо" в Урбино (Италия), където основава университетския театър „Енигма". Изследователските му интереси са фокусирани върху театъра в затвора, върху комуникативните и образователните функции на представлението, върху изследване на връзката между социалния театър и образованието с уъркшопове, насочени към развиване на релационни умения, както и върху международния опит на университетските театри и техните задачи при обучение на младежи. Той е и президент на the National Coordination of Theater in Prison и директор на европейското списание “Catarsi-Theatres of Diversities“.

Тим Зандвег има опит в театралните науки и немската филология, в драматургията и кукления театър, и мисия да насърчава към практикуване на изкуства. Той не само е бил активен сътрудник на продукции и фестивали, но също така има ключова роля в популяризирането на кукленото изкуство чрез своята редакторска работа и преподаване, което кулминира с лидерството му като артистичен директор на Schaubude Berlin, посочват от екипа на фестивала.

ОТКРИВАНЕТО

Първото представление е тази вечер. „Септември" е моноспектакъл на Георги Арсов, по едноименната поема на Гео Милев.

„Светът се разпада под краката ни. Небето е мрачно също както мислите, които не могат да проникнат в съзнанието. Защото съзнание не е останало. Човечеството е замръзнало в титанично напрежение, готово да разбие всички бариери, които са съществували досега“, разказват атмосферата на представлението от екипа му. Хореограф е Петя Йосифова-Хънкинс.

/ДД