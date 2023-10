„Музикаутор“ подкрепи осем проекта за развитие на българската музикална индустрия

„Музикаутор“ подкрепи осем проекта на юридически лица за развитие на българската музикална индустрия, съобщават от организацията на автори и композитори.

Проектите са избрани в рамките на започналата тази година процедура към културния фонд на организацията за подпомагане на целеви проекти.

Финансиране е в размер на до 40 на сто от обявените бюджети, като общата сума е 170 597лв.

Подкрепените проекти включват фестивали, концерти, конференции, конкурси, музикални уъркшопове, семинари, лагери, колаборации. Сред техните цели са създаване и популяризиране на ново музикално творчество, подобряване компетенциите и стимулиране на творците, в това число за управление и защита на авторските и сродните права, откриване и подкрепа на нови таланти, обмен на идеи в индустрията.

ПОДКРЕПЕНИТЕ ПРОЕКТИ

Това са европейски конкурс за детска песен „Златни искри“ (20-22 октомври, Варна), SoAlive Music Conference (19-21 октомври, София), инициативата „Етно България“ (септември 2023 г.., София), Power of Music Festival (септември, 2023), второ издание на конкурса за създаване на нова детско-юношеска песен Eclectica Union Kids Symphony Competition, (септември 2023 г., София), едногодишна менторска програма, запис на албум с авторски песни, концерт и осигуряване на устойчив капацитет на звукозаписното студио на Народно читалище „Тротоара 2020“, Sofia Songwriting Camp (5-11 ноември 2023 г., Боровец) и Roussinoff & The Great Voices Of Bulgaria (колаборация на композитора Явор Русинов, диригента Илия Михайлов и женският фолклорен хор „Големите български гласове“ за запис на албум, съвременен прочит на автентични български народни песни).

„Музикаутор“ продължава да приема предложения за подкрепа на целеви проекти. Кандидатстващите организации имат възможност да подават своите заявления целогодишно, без да е необходимо да бъде открита сесия, но не по-късно от 31 януари на годината, в която се предвижда да започне реализацията на проекта.