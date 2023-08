Явор Вечерников представя на Burgas Skate Open свое ново скейт видео и колекция от артефакти, събирани по време на неговите снимки

Ново видео, което българският скейтър Явор Вечерников снима в продължение на близо две години на необичайни локации из цялата страна, включително и местни гета, ще бъде представено премиерно като част от съпътстващата програма на международното състезание Burgas Skate Open, съобщи пред БТА организаторът на събитието Мартин Дечев.



Преди премиерната прожекция на 20 август на сцена "Охлюва", Явор Вечерников ще покаже на 18 август в галерия "Георги Баев" и своя колекция от предмети, събирани по време на снимките на филма. Изложбата, която носи заглавието Collectibles, е съставена предимно от запалки, които скейтърът колекционира като артефакти от различните места, на които снима. Те са оформени от него по необичаен начин и поставени в рамки, допълни Дечев. Успоредно с тях ще бъдат подредени и фотографии на Велко Балабанов, които той прави по време на снимките на скейт видеото. След представянето му на Burgas Skate Open филмът, който все още не е озаглавен официално, ще бъде публикуван онлайн и включен в по-голяма международна скейт продукция, поясни организаторът.



На 18 август в галерия "Георги Баев" ще бъде открита и изложба с илюстрации на Мина Митич, озаглавена (K)Nowhere Fast. В нея авторката илюстрира съюза между музиката и скетйтбординга, техните общи линии и допирни граници.



Другата изложба в програмата е озаглавена Rules of Misconduct. Тя ще бъде открита на 19 август в Регионална библиотека "Пейо К. Яворов". В нея посетителите ще могат да разгледат работите на пет български фотографа, които представят своя различен поглед към скейтбординга. Част от снимките са черно-бели, други се фокусират върху самия спорт, а трети са по-лайфстайл и обръщат внимание на случващото се около скейтбординга, допълни Дечев.



Във финалния ден на състезанието на 20 август и веднага след раздаването на призовете, Burgas Skate Open ще постави край на своето девето издание с прожекция на различни скейт филми и видеа на сцена "Охлюва" в Морската градина. В програмата са включени видео с румънски автори, премиерата на скейт филма "Good Kid", продуцирано от гръцкия колектив Dog'n'Roses, новото видео на българския колектив Bungalow - "All I Can Tell Is We're having Fun", нови скейт клипове, заснети от бургаския Amnesia Skateshop. Последен ще бъде прожектиран и филмът на Явор Вечерников, поясни Мартин Дечев.



Както БТА писа, тази година по време на състезанието, което се провежда в скейт парк "Изгрев", се организира и графити работилница, в която могат да се включат всички желаещи да изпробват творческите си способности със спрей в ръка. Материалите ще бъдат осигурени от организаторите, които допълват, че участниците могат да пробват да изрисуват също своя скейт дъска, тротинетка, платно, грамофонна плоча.



Деветото издание на Burgas Skate Open се открива днес и ще продължи до 20 август. Очаква се в него да се включат майстори на дъската от България, Румъния, Сърбия, Гърция, Аржентина, Швеция, Италия, Испания, Великобритания, Нидерландия, Колумбия и Бразилия.