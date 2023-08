Певицата Шаная Туейн се завръща в Лас Вегас

Иконата на кънтри музиката Шаная Туейн отново ще радва почитателите си в Лас Вегас, предаде ЮПИ.

Изпълнителката оповести, че догодина ще се завърне в столицата на хазарта с шоуто "Шаная Туейн: Come on Over" в курорта и казино "Планет Холивуд".

57-годишната певица преди е изнасяла поредица от концерти в Лас Вегас между 2012 г. и 2014 г. и от декември 2019 г. до юни 2020 г.

Туейн сподели новината в Инстаграм заедно с видео, в което се вижда как върши домакинска работа, но изведнъж спира и обявява, че отива във Вегас.

Шоуто на Шаная Туейн ще започне на 10 май 2024 г. и ще продължи до декември същата година. Билетите ще бъдат пуснати в продажба на 21 август. По един долар от всеки закупен билет ще отиде за благотворителност.

В публикацията си Туейн казва още, че е вълнуващо отново да се завърне в Лас Вегас и че публиката може да очаква най-големите й хитове като "Man! I Feel Like a Woman!" и "You're Still the One", както и някои любими на феновете песни от новия й албум "Queen of Me". Тавата излезе на музикалния пазар през февруари.

С над 100 милиона продадени копия от албумите й и пет награди "Грами" Шаная Туейн е една от най-успешните кънтри изпълнителки в историята.