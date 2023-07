Филмовият фестивал във Венеция обяви състава на журито за тази година

Филмовият фестивал във Венеция обяви състава на основното жури за изданието си тази година, което ще се проведе от 30-и август до 9-и септември, съобщава „Скрийн дейли“.

Филмите от състезателната програма на 80-ия поред кинофестивал в италианския град ще оценяват Джейн Кемпиън, Миа Хансен-Льове, Лора Пойтръс и Мартин Макдона. Както бе обявено по-рано, американският режисьор и носител на „Оскар“ Деймиън Шазел ще председателства журито на конкурса, което ще присъди награди, включително „Златен лъв“ за най-добър филм.

Към гореспоменатите кинематографисти в журито ще се присъединят палестинският актьор Салех Бакри („Покана за сватба“ - Wajib, 2017 г.); италианският режисьор Габриеле Маинети, който участва в конкурса на фестивала през 2021 г. с филма „Различните“ (Freaks Out); аржентинският сценарист и режисьор Сантяго Митре, чийто филм „Аржентина, 1985“ имаше премиера във Венеция миналата година, и китайската актриса Шу Ци, известна с участието си във филмите на Хоу Сяосян „Милениум мамбо“ (Millenium Mambo), „Три времена“ (Three Times) и „Убийцата Ние Ин-нян“ (The Assassin).

Американската режисьорка Пойтръс спечели „Златен лъв“ на миналогодишния фестивал с филма „Цялата красота и кръвопролитие“, а новозеландката Джейн Кемпиън спечели „Сребърен лъв“ за най-добър режисьор със „Силата на кучето“ през 2021 г., като преди това бе удостоена с голямата специална награда на журито във Венеция през 1990 г. за „Ангел на моята маса“.

Хансен-Льове е френска сценаристка и режисьорка на осем пълнометражни филма, сред които „Бъдещето“ (L’Avenir) с Изабел Юпер, за който печели „Сребърна мечка“ за най-добър режисьор на Берлинале през 2016 г., и „Една хубава утрин“ (One Fine Morning), който бе показан в рамките на „Петнайсетдневката на режисьорите“ в Кан миналата година.

Ирландският режисьор Макдона взе приза за най-добър сценарий във Венеция миналата година с филма „Баншите от Инишерин", а преди това е печелил още една награда за най-добър сценарий на фестивала през 2017 г. с „Три билборда извън града“.