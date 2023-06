Морган Уолън е начело на класацията на "Билборд" за сингли

Морган Уолън с "Last Night" е начело на класацията на "Билборд" за сингли за девета седмица, съобщава изданието. "Karma" на Тейлър Суифт скача от 27-а на 2-ра позиция.

Връщането на "Karma" сред първите десет се дължи на ремикса с Айс Спайс и премиерата на видеоклипа на 27 май. Песента на Тейлър Суифт дебютира през ноември миналата година и прекара седмица като номер 9.

Майли Сайръс с хита "Flowers" пада от втора на трета позиция след осем седмици като номер едно. Песента стана първото парче, изпято от жена, прекарало първите си 20 седмици сред първите три в класацията за сингли "Билборд Хот 100".

Лил Дърк и Джей Коул с "All My Life" скачат от седмо на четвърто място. Преди две седмици "All My Life" беше номер 2 в класацията.

Рема и Селена Гомес с "Calm Down" са под номер 5 в класацията.

Певицата Сиза и парчето "Kill Bill" падат от трето на шесто място. През април "Kill Bill" оглавяваше класацията под номер 1.