„Произходът на тоталитаризма“ от Хана Арент излиза за първи път на български

Първо българско издание на „Произходът на тоталитаризма“ от Хана Арент, донесъл ѝ международна известност, излиза за първи път на български от печат на 2 юни, съобщават издателите от „Колибри“.

Официалната премиера на книгата, организирана от Дипломатическия институт към МВнР и „Колибри“, е на 6 юни в „Топлоцентрала“.

Преводът е на Камен Лозев и Ирина Васева, художник на корицата е Кирил Златков.

„Произходът на тоталитаризма" се издава за първи път на български език в нейната цялост и включва трите ѝ основни части: Антисемитизмът, Империализмът, Тоталитаризмът. Това е най-ранният труд на Хана Арент, публикуван през 1951 година. Книгата светкавично предизвиква широка дискусия в научните среди с интерпретациите, които не се вписват в доминиращите парадигми, коментират от „Колибри“. Разгледани са предпоставките за възникването и последвалия възход на антисемитизма в Европа през XIX век, пътят на новия империализъм от 1884 г. до началото на Първата световна война, появата на расизма като идеология и съвременното му приложение като идеологическо оръжие. Тоталитаризмът е дефиниран като „нова форма на управление“, която се различава от други форми на политическо потисничество, като деспотизъм, тирания и диктатура. Съветският и нацисткият тоталитарен режим, анализирани паралелно, са определени като по-късна и зловеща трансформация на европейския колониализъм.

Le Monde поставя „Произходът на тоталитаризма“ сред 100-те най-значими книги на XX век, а National Review я класира на 15-о място в своя списък на най-добрите нехудожествени книги на века.

Хана Арент (1906-1975) – американски философ, политолог и публицист от германски произход, е сред най-влиятелните политически мислители на XX век. Следва философия в университетите в Марбург, Фрайбург и Хайделберг, където нейни учители са Мартин Хайдегер, Едмунд Хусерл, Карл Ясперс. През 1933 г. емигрира от нацистка Германия в Париж, а през 1941 г. в САЩ. Научен директор на Conference on Jewish Relation; главен редактор на издателство Schocken Books; изпълнителен директор на Jewish Cultural Reconstruction, Inc. Преподава в редица американски университети – в Бъркли, Принстън (първата жена, избрана за редовен професор през 1959 г.), Чикаго, в нюйоркското New School of Social Research. Сред най-известните ѝ произведения са „Произходът на тоталитаризма”, „Човешката ситуация”, „Айхман в Йерусалим”, „Между миналото и бъдещето”, „Човечеството в тъмни времена” и др.

