Българите от Odd Crew и Black Tooth от Турция подгряват концерта на Pantera в София

Българите от Odd Crew и Black Tooth от Турция подгряват концерта на Pantera в зала „Арена София“ този петък, съобщават от Fest Team.

Както писа БТА, популярната метъл група започва европейското си турне с дата в България.

Едва ли има родна банда по-подходяща от Odd Crew, която да се качи на една сцена с каубоите от ада, а съвсем скоро ще представи и нова музика, част от втория албум от поредицата Dark Matters и седми пореден в дискографията, коментират от Fest Team.

„Black Sabbath и Led Zeppelin бяха огънят, който ни запали по това да правим музика, по-късно Pantera се превърна в едно от маслата, които наляхме в този огън. За нас е огромна чест да се качим на една сцена с тях, както и да почетем завета и паметта на Dimebag и Vinnie!”, коментират музикантите от Odd Crew.

Black Tooth е метъл група, основана през 2004 г. в Анкара, Турция, от Туна (вокал), Дениз (бас) и Утку (барабани). Black Tooth се смята за първия и единствен представител на жанра „южняшки метъл“ от Турция. Чудото за тях се случва, когато през 2007, лично Рита Хани, приятелката на Даймбег Даръл, ги кани да станат част от фестивала Ride For Dime. Black Tooth има три албума и е били част от OzzFest и Sonisphere, споделяли са една сцена с Lamb of God, Rammstein, Metallica, Down.

/ДД