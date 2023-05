Лейни Уилсън триумфира на наградите на Академията за кънтри музика, Крис Стейпълтън спечели водещото отличие

Певицата и авторка на песни Лейни Уилсън триумфира на наградите на Академията за кънтри музика, спечелвайки четири отличия, докато с водещия приз за шоумен на годината се окичи певецът Крис Стейпълтън, предаде Асошиейтед прес.

Многобройни награди получиха също Харди и Коул Суиндел.

Уилсън пя два пъти на шоуто, като след изпълнението на песента си "Grease" прие леко задъхана приза за албум на годината за "Bell Bottom Country". Приемайки отличията си, изпълнителката произнесе прочувствени речи.

Лейни Уилсън нарече албума си "труд на любовта" и каза, че е написала 300 песни по време на пандемията. Певицата допълни, че хората често й споделят колко много албумът означава за живота им, а тя отвръща, че написването на песните е спасило нейния.

Награда на Уилсън за изпълнителка на годината й беше връчена от съводещата на церемонията, легендата на кънтри музиката Доли Партън.

Лейни Уилсън не пропусна да отдаде дължимото на жените артисти, които са я предшествали, и на жертвите, направени от всички тях. "Аз съм тук благодарение на всички вас. Заради хора като Доли Партън, които проправиха пътя", каза 30-годишната изпълнителка.

Приемайки топ отличието за шоумен на годината в края на шоуто Крис Стейпълтън каза: "Шокиран съм, наистина. Според всички възможни показатели не заслужавам това. Никога не съм мислил за себе си като за човек, който ще спечели тази награда".

Кънтри певецът посвети наградата на децата си, които заради кариерите на родителите не могат да прекарват достатъчно време с тях. Съпругата на Крис Стейпълтън, Моргейн Стейпълтън, също е певица и авторка на песни.

Първата награда за вечерта - за песен на годината, отиде при Коул Суиндел за "She Had Me at Heads Carolina". Преди да получи отличието, Суиндел изпълни парчето с заедно с певицата Джо Дий Месина.

Същата песен по-късно донесе на Коул Суиндел приза за сингъл на годината.

Певецът и автор на песни Харди спечели четири награди, сред които за музикално събитие за дуета си "Wait in the Truck" с Лейни Уилсън.

Харди водеше по номинации за наградите на Академията за кънтри музика със седем, следван от Уилсън с шест.

В категорията за група на годината беше отличена "Олд доминиън". Фронтменът й Матю Рамзи се възползва от победата, за да говори за разделението и насилието с оръжие. "В момента в света има хора, които очевидно страдат и се опитват да разберат как да осмислят разделението, стрелбите и други подобни неща. Най-голямата ни гордост е, че можем да правим музика за хората, които страдат в момента. Затова ви благодарим, че ни включихте в партито и ни позволихте да правим музика за всеки, който има нужда от нея", каза Рамзи.

Съводещи на тричасовата церемония бяха Доли Партън и Гарт Брукс. Партън закри шоуто с изпълнение на песен от предстоящия й рок албум.

На церемонията за наградите на Академията за кънтри музика беше почетен легендарният кънтри певец Уили Нелсън, който наскоро отбеляза 90-ия си юбилей.