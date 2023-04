С нови програми и международни партньорства ВУЗФ започва редовния си прием за новата академична 2023/2024 година

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) - един от най-авторитетните бизнес университети в страната, започва редовния си прием на студенти, които искат да се запишат за обучение в бакалавърските и магистърските програми на университета през новата академична 2023/2024 година. Това съобщиха от висшето училище.

Както всяка година, така и през сегашната, ВУЗФ ще предложи много възможности за обучение на своите нови и настоящи студенти. Oт тази година студентите, които имат интерес в ИТ сферата ще могат да се обучават в новата бакалавърска програма "ИТ анализ и бизнес мениджмънт", която ще се осъществява съвместно между ВУЗФ и Великотърновския университет. Програмата ще се изучава онлайн, като записалите се студенти ще бъдат обучавани от преподаватели от двата университета. Завършилите специалността "ИТ анализ и бизнес мениджмънт" ще получат съвместна диплома от ВУЗФ и от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".

През новата академична година бизнес университетът ще осигури на студентите си и възможност да се включват в различни курсове на немския университет Coburg University of Applied Sciences and Arts. ВУЗФ и Coburg University of Applied Sciences and Arts, Германия, подписаха договор за сътрудничество. Сключеното партньорство между двата университета осигурява много възможности за разработване и реализиране на съвместни учебни програми, заедно с научноизследователска и проектна дейност. В допълнение към това, академичният обмен на преподаватели ще осигури ефективен начин за получаване на полезни знания за студентите и от двата университета.

За академичната 2023/2024 година кандидат-бакалаврите ще могат да избират от седем иновативни бакалавърски програми, като могат да се обучават в редовна, задочна и дистанционна форма. Университетът стартира учебната година с две нови и атрактивни програми - "Бизнес стратегии и управление на проекти" и "ИТ анализ и бизнес мениджмънт".

ВУЗФ е сред малкото университети в България, които предлагат обучение в нови и модерни дисциплини, съобразени с нуждите на бизнеса и пазара на труда. Това е и една от причината към настоящите програми да бъде добавена новаторската дисциплина "Финансови технологии", чиято основна цел е студентите да придобият необходимите знания и разбирането на това как работи дигиталният финансов пазар, кои са неговите участници, институции, инструменти и регулации, и как да го използват в бъдеще и да отговорят на нуждата от подобни кадри.

Приемът за бакалаври за тази година се осъществява само с препоръка от учители. Тази възможност е модерен инструмент за подбор във висшето образование. По този начин ще могат да се прецизират силните страни на кандидат-студентите, изведени от преподавателите, които са с тях неотлъчно през последните години от тяхното обучение и са проследили личностното им развитие.

Магистърските програми на университета също са изключително иновативни и специалностите са много разнообразни. Студентите могат да избират от 11 програми, сред които "Финтех, финанси и дигитални иновации", която се реализира в партньорство с Българската финтех асоциация, "Зелена икономика и устойчиво развитие", "Дигитален маркетинг и онлайн анализ", "Банков мениджмънт и инвестиционна дейност" и други. Всички програми могат да се видят на сайта на vuzf.bg.

Приемът за магистри през новата учебна 2023/24 година се запазва по документи. Всеки кандидат-студент и магистър може да се възползва и от опцията за придобиване на студентски кредит.

Семестриалните такси във висшето училище могат да се заплащат и разсрочено, без да се оскъпяват.

Актуалността на предлаганите специалности, международно признатата диплома, висококвалифицираният преподавателски състав, съчетаващ успешно академична и бизнес кариера, са само част от предимствата, които университетът предлага. ВУЗФ продължава да бъде водещ сред висшите училища с над 90 процента професионално реализирани студенти в сферата на тяхното обучение. Стажантските програми, които се предлагат на студентите през целия период на обучение, довеждат до високата реализация на новите кадри, още докато учат в университета. През 2022 г. завършилите студенти във ВУЗФ са сред най-добре платените специалисти в направлението "Икономика" - със среден облагаем доход от 2956 лв., по данни на НОИ.

Това са само малка част от предимствата, които подреждат Висшето училище по застраховане и финанси сред най-добрите университети за следване на икономически и финансови специалности в България, според Рейтинговата система на висшите училища на Министерството на образованието и науката за 2022/2023 година.

Възможностите за индивидуални консултации се запазват и ще са на място, но и онлайн, в удобно за кандидата време.